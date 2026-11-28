Ispita care l-a făcut pe Prințul Marco să calce strâmb în timpul emisiunii Insula Iubirii a ajuns la spital! Gabriella Barbu și-a îngrijorat urmăritorii după ce a dezvăluit că se confruntă cu probleme de sănătate și că, în ultimele zile, a avut nevoie de îngrijiri medicale. Tânăra a povestit ce simptome are și a explicat de ce nu a mai fost activă în mediul online.

Gabriella Barbu, în vârstă de 28 de ani, este originară din România, însă locuiește în Spania. Aceasta a devenit cunoscută după participarea la varianta spaniolă a emisiunii Insula Iubirii, unde povestea sa alături de Montoya a atras atenția publicului. Ulterior, și-a făcut apariția și în sezonul X, unde a reușit să atragă privirile tuturor.

Gabriella a ajuns la spital

În Thailanda, ispita s-a apropiat de Prințul Marco și a reușit să îl atragă în mai multe situații compromițătoare, concurentul ajungând să își înșele soția. După încheierea filmărilor, Gabriella s-a întors în Spania, însă acum traversează o perioadă dificilă din cauza problemelor medicale.

Mai exact, aceasta a ajuns la spital după ce a început să aibă dificultăți la mers și probleme de echilibru. Gabriella a explicat că afecțiunea are legătură cu zona spatelui și că, deși starea sa s-a mai îmbunătățit, încă nu se simte complet bine. Le-a promis urmăritorilor că va reveni treptat pe rețelele de socializare și că le va oferi mai multe detalii despre evoluția stării sale.

„Mă scuzați că nu am postat absolut nimic zilele astea, dar am fost la spital. Am avut și încă mai am puțin o problemă cu picioarele. Nu am foarte mult echilibru și este ceva de la spate, dar o să încerc să postez mai mult și o să încerc să postez mai mult, să vă explic pe parcurs cum mă simt.”, a povestit Gabriella pe rețelele de socializare.

În urmă cu ceva timp, ispita a făcut și o schimbare de imagine, renunțând la blond în favoarea părului brunet. Decizia a avut o semnificație personală, fiind legată de dorința de a lăsa în urmă anumite experiențe și de a începe un nou capitol în viața sa.

„Mi-am schimbat culoarea pentru că am trecut prin niște momente în viața mea pe care a trebuit să le las în spate. Blondul pentru mine a semnificat ceva din trecut. O parte din viața mea. Mă regăsesc mai mult”, a povestit Gabriella în urmă cu ceva timp.

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