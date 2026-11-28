Remi Dobre și Bianca Iotu s-au întâlnit pentru confruntarea finală la Insula Iubirii. Cei doi au venit în emisiune având probleme în relație și, în cele 21 de zile, și-au dat seama ce-și doreau cu adevărat de la viață. După filmări, se pare că influencerul și-a îndreptat atenția către o vedetă din showbiz, mai exact Karmen Minune.

Bianca Iotu și Remi Dobre s-au revăzut după cele 21 de zile petrecute în Thailanda, însă întâlnirea nu a fost deloc una liniștită. Amândoi au avut apropieri de ispite pe parcursul emisiunii și au decis să renunțe la colierele care simbolizau legătura dintre ei, gest prin care au arătat că relația lor nu mai are viitor.

Cei doi au venit la confruntarea finală cu numeroase lucruri nespuse, reproșuri și întrebări, iar tensiunea s-a simțit încă de la primele momente. Remi nici măcar nu a salutat-o pe Bianca Iotu atunci când aceasta a ajuns în fața lui, semn că experiența din Thailanda a lăsat urme adânci în relația lor. Nici discuția dintre cei doi foști parteneri nu a fost lipsită de replici acide.

Remi Dobre, apariție alături de Karmen Minune

Acum, Remi Dobre pare să se fi reorientat către o altă domnișoară. Activ pe rețelele de socializare, influencerul a publicat recent un videoclip în care apare alături de nimeni alta decât Karmen Minune.

Cei doi au filmat împreună un clip de scurtă durată, iar imaginile îi surprind într-o ipostază apropiată. Karmen a ales o ținută formată din pantaloni, o bustieră sexy și un sacou, în timp ce Remi a purtat un tricou alb și o pereche de blugi albaștri.

Se pare că cei doi s-au cunoscut în cadrul unui proiect comun, cu ocazia căruia au avut ocazia să interacționeze. Din imaginile publicate, reiese că s-au înțeles destul de bine, iar apariția lor împreună a atras atenția urmăritorilor din mediul online.

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