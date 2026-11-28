Este weekend si e momentul ideal pentru a te relaxa alături de familie. Bancurile te vor face să te amuzi pe cinste și vei reuși să îți schimbi starea de spirit după o săptămână plină. CANCAN.RO a selectat mai multe glume pentru a te distra împreună cu cei dragi.

Un neamț vine să studieze în România și se împrietenește cu Bulă. După ce îşi termină studiile, îl invită la el acasă, în Germania. Bulă rămâne uimit când vede o casă frumoasă, cu Merţan la scară, și îl întreabă

– Jurgen, cum de ai reușit în așa puțin timp să te îmbogăţești?

– Bulă, vezi podul ăla?

– Da!

– Ei bine, din 10 saci de ciment, 2 îi luam eu, că așa am învăţat în România.

După un an de zile, neamțul îi întoarce vizita lui Bulă și rămâne cu gura căscată când vede o vilă de 20 de camere, Ferrari în garaj.

– Bulă, nu-mi vine să cred. Cum te-ai îmbogațit în doar 12 luni?

– Jurgen, vezi podul ăla?

– Care pod?

Alte bancuri amuzante

Bulă la ora de geografie.

Profesorul:

– Bul[, eşti un elev problemă, dar îţi mai dau o şansă. Spune-mi tot ce ştii despre Carpaţi şi-ţi dau notă de trecere!

– Vă referiţi la cele cu filtru sau fără?

Bulă avea o grădină de pepeni.

În fiecare zi, observă că un hoț îi fura din pepeni.

Supărat, într-o seară, pune un semn pe care scria:

«Unul dintre acești pepeni este infectat cu cianură», sperând că ii va ține pe hoți departe de grădina sa.

A doua zi, plin de nerăbdare, sosește la grădină și constată plin de bucurie că toți pepenii sunt la locul lor.

Însă, alături de semnul lui era alt semn pe care scria: «Nicio problemă, acum sunt doi»”.

Bulă în armată.

Cum se vedea pe fata lui că-i idiot, colonelul se hotărăste să nu-i dea pe mană o puscă adevărată, de frică să nu facă tâmpeni.:

Ca să nu se simtă discriminat, îi dă un băt lung si-i zice:

– Bulă, de azi asta e pușca ta. Vezi că e o pușcă specială. Când vrei să tragi o îndrepti spre inamic și strigi tare ”puschi puschiii’ .

Adună colonelul ceilalți soldați și le spune:

– Bă, vedeți că i-am dat lui Bulă un băț în loc de pușcă. Dacă îl vedeți că îndreaptă bățul spre voi și strigă ”puschi ouschiii” să cădeți de parcă v-ar fi împușcat.

Câteva zile Bulă mândru, îi împușcă pe toti.

Vine războiul. Bulă în prima linie.

La un moment dat rămâne singur și deodată apare un tanc.

Bulă ridică bătul: ”puschi puschiii”.

Tancul nimic. Se apropia mereu. Bulă iar puschi puschiii . Tancul nimic, vine si ajunge lângă el. Bulă, aproape leșinat de frłcă cu o voce stinsă: ”puschi puschiii”.

În momentul ăla tancul se opreste, scoate un soldat capul prin turelă si strigă cât îl țineau plămânii: „tanchi tanchiii”!

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