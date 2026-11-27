Este vineri, iar cel mai bun mod de a petrece această zi este să râzi cu gura până la urechi. Tocmai din acest motiv, CANCAN.RO îți propune un banc care te va face să zâmbești numaidecât.

Rămas șomer, Bulă se duce la Oficiul pentru Plasarea Forţei de Muncă.

– Bună ziua, vreau și eu un loc de muncă.

– Domnule Bulă, avem ceva foarte bine plătit, dar este mult de lucru.

– Nu, mulţumesc. Dacă am bani, îi dau pe băutură.

– Atunci, avem un loc în care nu prea aveţi de muncă, dar e prost plătit.

– Nu, pentru că dacă am timp, fac rost de bani şi îi dau pe băutură. Nu aveţi ceva unde să muncesc toata ziua şi să fiu prost plătit ?

– Avem, dar îmi pare rău, nu aveţi studii superioare…

Alte bancuri haioase

Agentul de circulație îl oprește pe Bulă

Agentul de circulaţie opreşte o maşină condusă de al nostru Bulă:

– Domnule Bulă, nu e bine să conduceţi cu 20 km/h, fiindcă stânjeniţi circulaţia!

– Dar eu doar am respectat limitarea de viteză de 21 km/h.

– Acel indicator nu arată limitarea de viteză, ci faptul că circulați pe DN 21.

– Zău? Mulțumesc mult…

– Domnule Bulă, dar de ce stau aşa încremeniţi toți pasagerii dumneavoastră?

– Oh, nu au nimic… Încă nu și-au revenit de când am virat de pe DN 255.

Bulă se duce la doctor și începe să-i povestească:

– Domnule doctor, am o problemă foarte serioasă. Eu am serviciul în altă localitate și doar la sfârșit de săptămână mă întorc acasă. De fiecare dată când mă întorc, o găsesc pe nevasta mea în pat cu cel mai bun prieten al meu. Asta s-a întâmplat deja de trei ori la rând.

– Înțeleg, Bulă. Și ce ai făcut în această situație?

– De fiecare dată, amicul și-a cerut iertare. Mi-a spus că nu merită să stricăm prietenia noastră de o viață pentru o asemenea greșeală. Apoi, m-a invitat la o cafea ca să ne împăcăm.

– Bulă, nu înțeleg! De ce ai venit la mine pentru asta?

– Păi, domnule doctor, am venit să vă întreb ceva foarte important: nu-mi face rău atâta cafea?

„Bulă, alintă-mă și tu cum face Ștrulă cu nevastă-sa”

– Bulă, alintă-mă și tu așa cum face Ștrulă cu nevastă-sa!

– Cum adică, Bubulino?

– Ștrulă îi zice mereu „perla mea”.

– Păi da. Ștrulă își alintă nevasta așa pentru că este bijutier. Eu cum ai vrea să îți zic, pentru că sunt ginecolog?!

VEZI ȘI: BANCUL ZILEI | Importanța gramaticii într-o relație

BANC | „Bulă, ai o nevroză endogenă”