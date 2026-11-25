Ziua de miercuri vine cu porția de umor care să ne facă programul de muncă mai frumos și mai ușor! Pentru cei care au nevoie de un motiv în plus să zâmbească, CANCAN.RO a pregătit un banc care are în prim-plan cafeaua și secretul unei băuturi cu adevărat reușite. Cine știe, poate râsul este exact ingredientul care lipsea din rețeta perfectă!

Cum trebuie să fie cafeaua, ca să fie considerată bună?

– să fie fierbinte, ca fata înainte de …

– să fie dulce, ca fata după…

– să fie neagră, ca maică-sa după ce a aflat…

Alte bancuri amuzante

Bulă și boala contagioasă

– Domnule Bulă, aveți o boală contagioasă rarisimă.

– Of, domnule doctor. Și ce fac?

– Veți fi mutat într-o cameră specială, separată de restul lumii, unde veți mânca doar pizza și clătite.

– Și astea mă vor ajuta să mă fac bine?

– Nu, dar pizza și clătitele sunt singurele care încap pe sub ușă.

Bulă și Insula Iubirii

Bulă și Bubulina participă la Insula Iubirii. Înainte să plece în Thailanda, Bulă o întreabă pe nevastă-sa:

– Bubulino, ia spune-mi mie: Cum ai reacționa dacă, la bonfire, m-ai vedea sărutându-mă cu o ispită?

– Bula, ca o soție înțelegătoare și grijulie ce sunt, o să te vizitez în fiecare zi la spital.

La doctor

Un bărbat merge la doctor și îi spune:

— Domnule doctor, am o problemă. De fiecare dată când beau cafea, mă doare ochiul!

Doctorul îl privește mirat și îl întreabă:

— Dar cum procedați când beți cafeaua?

— Simplu! Pun zahărul, amestec și beau.

— Și lingurița o scoateți din ceașcă?

— Nu întotdeauna…

— Atunci, data viitoare, încercați să scoateți lingurița înainte să beți!

Soția și soțul

Soția îl întreabă pe soț:

— Dragule, dacă aș muri, te-ai recăsători?

— Nu, iubirea mea!

— De ce? Nu-ți place căsnicia?

— Ba da, dar nu cred că aș mai avea noroc de două ori!

Soția se încruntă și continuă:

— Și dacă totuși te-ai recăsători, ai lăsa-o să poarte hainele mele?

— Sigur că nu!

— Dar să conducă mașina mea?

— Nici vorbă!

— Dar să joace golf cu crosele tale?

— Nu, dragă… ea e stângace!

Bulă și viața de bărbat însurat

– Bulă, cum este să fii bărbat însurat?

– Super tare, mă simt de parcă aș fi din nou în liceu.

– Adică?

– Fumez în toaletă, beau pe ascuns…

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