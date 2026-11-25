Au trecut mai bine de două luni de la moartea Valentinei, tânăra găsită fără viață într-o valiză în râul Olt, iar mama fetei a distribuit pe rețelele de socializare un mesaj dureros, însoțit de fotografii realizate alături de fiica sa.

Trecerea timpului nu a alinat durerea familiei Valentinei. Mama tinerei își amintește de momentele petrecute împreună cu fiica sa și publică în mediul online fotografii în care apare alături de ea.

În cel mai recent mesaj distribuit pe rețelele de socializare, femeia a vorbit despre dorul pe care îl simte și despre suferința provocată de pierderea fiicei sale.

„Sus, dincolo de stele… a rămas o parte din sufletul meu. Iar cea mai grea durere… este să știu că tu mă vezi de acolo… Dar eu nu te mai pot vedea niciodată… Până ne vom revedea”, este mesajul distribuit de mama Valentinei.

Sora Valentinei, revoltată de gestul unei persoane necunoscute

În urmă cu ceva timp, Eliza, sora tinerei, a povestit pe rețelele de socializare că a primit din partea unei persoane necunoscute fotografii realizate în momentul în care sora sa a fost găsită fără viață.

Tânăra s-a arătat revoltată de gestul respectivei persoane și a explicat că membrii familiei au evitat în mod deliberat să privească astfel de imagini, dorind să păstreze amintirile frumoase cu Valentina.

„Am deschis un mesaj de la o necunoscută în care mi-a arătat poze cu sora mea moartă în valiză. Vi se pare normal, frumos și firesc ca eu să văd așa ceva? Unii din voi, să trimiteți astfel de poze unei familii care se află în durere și în doliu? Noi care am evitat să o vedem pe ea în astfel de ipostaze, pentru că nu vrem să o vedem așa”, a declarat atunci sora Valentinei.

Ce s-a întâmplat cu Valentina

Valentina Ioana Tănăsie avea 28 de ani și era originară din Filiași, județul Dolj. Trupul neînsuflețit al tinerei a fost descoperit pe 22 septembrie, într-o valiză care plutea pe râul Olt. Rezultatele autopsiei au arătat că moartea acesteia a fost violentă.

Principalul suspect în cazul uciderii Valentinei este iubitul acesteia, Vlad Bălțățeanu, un bărbat în vârstă de 30 de ani, din județul Vâlcea. Cei doi aveau o relație de câteva luni, iar bărbatul ar fi părăsit România după moartea tinerei, fiind dat în urmărire internațională.

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