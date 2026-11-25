După ce a agresat doi bărbați în Centrul Vechi al Capitalei, Gabi Tamaș (43 de ani) a continuat scandalul în Secția de Poliție. Deși era încătușat, câștigătorul Survivor ar fi avut un comportament agresiv și i-ar fi atacat pe agenți.

Gabi Tamaș revine în atenția publicului după ce în urmă cu doar câteva zile, în noapte de 17 spre 18 noiembrie, a fost protagonistul unei bătăi cu pumnii și picioarele în Centrul Vechi al Capitalei. După un „șpriț” cu băieții, acesta ar fi agresat fizic doi bărbați – în vârstă de 33 și 38 de ani. Inițial, victimele au refuzat să depună plângere împotriva fostului sportiv, iar acesta s-a ales doar cu o amendă în valoare de 2.000 de lei pentru tulburarea liniștii și ordinii publice și condus la secția de poliție pentru declarații, unde ar fi continuat „circul”.

Potrivit Gândul.ro, în timp ce se afla la Secția 27 de Poliție din București, acesta i-ar fi atacat pe agenți, cu toate că era încătușat. În urma incidentului, câștigătorul Survivor 2026 ar fi fost rănit. La nici două zile de la incident, vineri, 20 noiembrie, bărbații agresați s-au răzgândit și au depus plângere penală, iar Tamaș a fost săltat de la domiciliul său din Brașov și dus în rest preventiv pentru 24 de ore.

După o nouă rundă de audieri, Gabi Tamaș a fost plasat în arest la domiciliu pentru o perioadă de 30 de zile.

”În continuarea cercetărilor, bărbatul în vârstă de 43 de ani a fost prezentat magistraților, care au dispus față de acesta măsura preventivă a arestului la domiciliu. Cercetările sunt continuate de polițiști din cadrul Secției 27 Poliție, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de lovire sau alte violențe” se arată în comunicatul emis de Direcția Generală de Poliție a Municipiului București.

Nu este primul incident de acest fel în care câștigătorul Survivor 2026 este obligat să dea explicații în fața legii. În 2013, Tamaș a ajuns în atenția autorităților după ce a spart ușa de termopan a unui bloc din Capitală, incident pentru care a fost condamnat la opt luni de închisoare cu suspendare. În 2019, a fost arestat în Israel, după ce a fost prins conducând sub influența alcoolului și cu viteză excesivă. Dar și numeroase episoade controversate din perioada în care activa la Dinamo.

Dan Alexa, îngrijorat de situația lui Tamaș

Contactat de redacția CANCAN, Dan Alexa, prietenul de-o viață al lui Tamaș, a mărturisit că nu a reușit să ia legatura cu prietenul său și că, în acest moment nu știe prea multe despre situația în care se află acesta. Fostul fotbalist spune că i-a trimis mesaj ieri, însă telefonul lui Gabi este în continuare închis.

Alexa intenționează să ia legătura cu soția lui Tamaș, în speranța că va afla mai multe detalii despre starea și situația acestuia: „Am încercat să vorbesc cu el și nu am putut. Am văzut ce s-a întâmplat, dar nu știu foarte multe. O să încerc să iau legătura cu soția lui să aflu mai multe”.

Ce nu s-a știut despre bătaia din Centrul Vechi în care a fost implicat Gabi Tamaș: „Îmi doresc să rămână acasă, sub control judiciar”

Dan Alexa, speriat de situația lui Gabriel Tamaș: „Am încercat să vorbesc cu el și nu am putut”