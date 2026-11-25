Un adolescent român în vârstă de 17 ani a fost arestat marți în Germania, fiind suspectat de implicare în uciderea unui cunoscut om de afaceri în vârstă de 38 de ani. Un alt adolescent, în vârstă de 16 ani, a fost arestat în același dosar, la mai bine de o lună de la descoperirea trupului neînsuflețit al victimei.

Cei doi suspecți, dintre care unul are cetățenie română, iar celălalt are dublă cetățenie, germană și turcă, provin din districtul Offenbach, aflat în apropiere de Frankfurt pe Main.

Victima, identificată de presa germană drept Mathias H., a fost găsită fără viață în apartamentul său din cartierul Sachsenhausen, din Frankfurt. Deocamdată, nu se știe ce legătură exista între cei doi adolescenți și omul de afaceri, iar autoritățile nu au oferit informații despre un posibil mobil al crimei.

Poliția germană făcuse public cazul abia săptămâna trecută, când anchetatorii au lansat un apel pentru identificarea unor eventuali martori. Pe numele ambilor adolescenți au fost emise mandate de arestare preventivă pentru suspiciunea de omor.

Potrivit Tagesschau, victima ocupa funcții de conducere în cadrul mai multor companii, fiind implicată în afaceri în domenii precum cel imobiliar, aviația, instalațiile pentru clădiri și sistemele de porți industriale.

Crima a fost descoperită în octombrie

Potrivit publicației germane BILD, trupul neînsuflețit al bărbatului de 38 de ani a fost descoperit pe 19 octombrie.

Un membru al familiei, care nu mai reușise să ia legătura cu omul de afaceri de câteva zile, a mers la locuința acestuia. Pentru că nimeni nu a răspuns la ușă, au fost alertate echipele de intervenție, iar pompierii au deschis ușa apartamentului.

Bărbatul a fost găsit fără viață în dormitor, prezentând multiple leziuni grave.

„Bărbatul a fost, se pare, bătut și, în plus, a fost înjunghiat”, a declarat o anchetatoare pentru presa germană.

Polițiștii consideră că omul de afaceri ar fi fost ucis pe 17 octombrie, cu două zile înainte de descoperirea trupului său neînsuflețit.

Cei doi adolescenți au fost arestați la mai bine de o lună de la crimă

În urma cercetărilor desfășurate în ultimele săptămâni, anchetatorii germani au ajuns la cei doi adolescenți. Potrivit Parchetului, există suspiciuni întemeiate cu privire la implicarea acestora în uciderea omului de afaceri.

Cei doi minori au fost arestați în dimineața zilei de marți, iar polițiștii au efectuat și percheziții la locuințele acestora.

Identitatea celor doi adolescenți nu a fost dezvăluită, aceștia fiind minori. Polițiștii din cadrul departamentului specializat în investigarea infracțiunilor de omor continuă cercetările pentru stabilirea tuturor circumstanțelor în care și-a pierdut viața bărbatul de 38 de ani, mai scrie presa germană.

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