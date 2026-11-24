Ryanair, compania aeriană irlandeză low-cost, a modificat modul în care gestionează pasagerii care nu plătesc pentru locuri alocate. Schimbarea a intrat în vigoare la finalul lunii octombrie și deja a stârnit nemulțumiri printre pasageri. Noua măsură ar putea exercita presiune asupra unor pasageri să scoată mai mulți bani din buzunare.

Noua măsură impusă de Ryanair schimbă modul de alocare al locurilor pentru pasagerii care nu plătesc pentru ele. Potrivit noilor reguli, călătorii vor afla unde vor sta în avion abia cu trei ore înainte de zbor, și nu în momentul efectuării check-in-ului online, așa cum se întâmpla până acum.

Cum se vor aloca locurile pentru pasageri de acum

Până la intrarea în vigoare a noii reguli, pasagerii Ryanair care optau pentru alocarea gratuită aveau posibilitatea să vadă locul primit la check-in. Iar, în cazul în care locul primit nu le convenea, puteau reveni în aplicație pentru a plăti în plus pentru un loc mai bun.

Însă, de la finalul lunii octombrie, conform noilor măsuri, Ryanair arată locul alocat doar cu trei ore înaintea zborului. Astfel, măsura ar putea pune presiune pe pasageri să achite taxa pentru alegerea locului, întrucât nu vor mai ști din timp unde au fost repartizați.

Noua politică Ryanair a stârnit nemulțumiri, mulți dintre călători acuzând compania că a schimbat regulile doar pentru a-și crește veniturile. De acum, mulți pasageri pot resimți presiunea să plătească din timp pentru un loc. De regulă, cumpărarea unui loc anume adaugă cel puțin 10 euro la prețul biletului.

„Mereu merg pe varianta alocării aleatorii, pentru că singurul loc pe care nu ți-l dorești este cel din mijloc, deci ai o șansă din trei. Acum ni s-a luat această opțiune. Este un sentiment neplăcut să ajungi la aeroport fără să ai un loc”, a declarat un pasager fidel al companiei.

Deși pe rețelele sociale au existat numeroase nemulțumiri, o purtătoare de cuvânt a companiei a precizat că schimbarea a fost făcută odată cu trecerea la programul de iarnă și a fost bazată pe numeroase plângeri ale pasagerilor.

„Am primit numeroase plângeri în această vară de la călători care nu și-au putut rezerva locul dorit în ziua zborului, deoarece acestea fuseseră deja atribuite gratuit, aleatoriu, cu până la 24 de ore înainte de decolare”, a explicat oficialul Ryanair.

De asemenea, purtătoarea de cuvânt a mai precizat că măsura a fost luată pentru a le oferi pasagerilor dispuși să plătească mai mult timp la dispoziție pentru a-și alege locurile preferate.

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