Destinația din Europa care a pierdut peste 100.000 de pasageri în doar câteva luni. Decizia care a lovit puternic turismul

Destinația din Europa care a pierdut peste 100.000 de pasageri în doar câteva luni. Decizia care a lovit puternic turismul
Galerie Foto 5
Sursa foto: Profimedia
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

Una dintre cele mai spectaculoase destinații turistice din Europa se confruntă cu o scădere importantă a numărului de pasageri. Azorele au înregistrat cu peste 100.000 mai puțini pasageri sosiți pe aeroporturile arhipelagului în numai câteva luni, după retragerea companiei Ryanair.

Datele Serviciului Regional de Statistică din Azore arată că, între aprilie și august 2026, pe aeroporturile arhipelagului portughez au sosit cu 103.766 mai puțini pasageri decât în aceeași perioadă a anului trecut, potrivit Renascença, care citează agenția Lusa.

Scăderea este de 7,9% față de perioada aprilie-august 2025 și coincide cu retragerea Ryanair din Azore.

Ryanair a renunțat la zborurile către Azore

Compania aeriană a operat ultimul său zbor către arhipelag pe 28 martie 2026, punând capăt unei prezențe care contribuise semnificativ la creșterea conectivității insulelor cu restul Europei.

Imagine Galerie #1
Imagine Galerie #2
Imagine Galerie #3 Vezi galeria foto
5 poze

Ryanair și-a justificat decizia prin costurile ridicate de operare, taxele aeroportuare și sistemul european de taxare a emisiilor. Plecarea companiei a redus numărul de conexiuni disponibile pentru turiștii care vor să ajungă în insulele portugheze.

Sursa foto: Profimedia

Efectele s-au observat și în unitățile de cazare. Între aprilie și iulie 2026, Azorele au înregistrat cu 71.627 mai puține înnoptări decât în aceeași perioadă din 2025.

Impactul ar putea deveni și mai mare pe termen lung. Un studiu realizat de EY-Parthenon pentru Camera de Comerț și Industrie din Ponta Delgada estimează că retragerea Ryanair ar putea duce la pierderea a aproximativ 339.000 până la 391.000 de înnoptări într-un an.

Economia insulelor ar putea pierde peste 90 de milioane de euro

Același studiu estimează că efectul asupra economiei regionale ar putea ajunge la aproximativ 90-104,5 milioane de euro în 2026, echivalentul unei scăderi de 1,5-1,7% din produsul intern brut al Azorelor.

Impactul este cu atât mai important cu cât turismul are o pondere de aproximativ 20% în economia arhipelagului.

Sursa foto: Profimedia

Azorele sunt o regiune autonomă a Portugaliei formată din nouă insule situate în Oceanul Atlantic. Arhipelagul a devenit în ultimii ani o destinație tot mai populară datorită peisajelor vulcanice, lacurilor, izvoarelor termale și traseelor montane.

Scăderea înregistrată în 2026 nu înseamnă însă că Azorele au pierdut efectiv 103.766 de turiști. Statisticile se referă la numărul de pasageri sosiți pe aeroporturile insulelor, indicator care poate include și rezidenți sau persoane care călătoresc în alte scopuri decât turismul.

CITEȘTE ȘI:

Cele mai bune țări din lume pentru turiști în 2026. Destinația care a ajuns pentru prima dată pe locul 1

Greșelile pe care să le eviți când îți faci o asigurare de călătorie. În ce situații poți rămâne fără despăgubiri

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
„Dragă 112, mă simt singur”. Mesajul unui octogenar care a devenit viral. Gestul făcut de oamenii legii
„Dragă 112, mă simt singur”. Mesajul unui octogenar care a devenit viral. Gestul făcut de oamenii legii
Andrei Petrache a fost dat dispărut pe 2 octombrie. Mesajul sfâșietor transmis de mama tânărului de 26 de ani
Andrei Petrache a fost dat dispărut pe 2 octombrie. Mesajul sfâșietor transmis de mama tânărului de 26 de ani
Unchiul lui Vlad Bălțățeanu, primele declarații după ce a fost agresat de presupusul criminal al Valentinei: ”Eram eu de vină?”
Unchiul lui Vlad Bălțățeanu, primele declarații după ce a fost agresat de presupusul criminal al Valentinei: ”Eram eu de vină?”
Secretul unei vedete a ieșit la iveală după 7 luni! Este însărcinată cu un băiețel, dar identitatea tatălui rămâne un mister
Secretul unei vedete a ieșit la iveală după 7 luni! Este însărcinată cu un băiețel, dar identitatea tatălui rămâne un mister
Motivul pentru care dosarul în cazul primei victime a lui Vlad Bălțățeanu nu a fost soluționat: ”Am fost avertizat!”
Motivul pentru care dosarul în cazul primei victime a lui Vlad Bălțățeanu nu a fost soluționat: ”Am fost avertizat!”
DETALII-ȘOC ale arestării lui Georgescu: apeluri cu omul pe care „nu-l cunoaște”, banii trimiși de socru
Mediafax
DETALII-ȘOC ale arestării lui Georgescu: apeluri cu omul pe care „nu-l cunoaște”, banii trimiși de socru
Presa internațională: Controversatul General Coldea ar putea fi inculpat pentru fapte penale în Albania. Este consilierul pe probleme de securitate al premierului Edi Rama
Gandul.ro
Presa internațională: Controversatul General Coldea ar putea fi inculpat pentru fapte penale în Albania. Este consilierul pe probleme de securitate al premierului Edi Rama
FOTO. I-a trimis fostei soții discuții de pe grupul de Whatsapp al MasterChef în care controversata vedetă era vorbită de rău
Prosport.ro
FOTO. I-a trimis fostei soții discuții de pe grupul de Whatsapp al MasterChef în care controversata vedetă era vorbită de rău
Româncă de 24 de ani, înjunghiată de 78 de ori de un student obsedat de „Dexter”. Cum a pregătit camera terorii
Adevarul
Româncă de 24 de ani, înjunghiată de 78 de ori de un student obsedat de „Dexter”. Cum a pregătit camera terorii
„Simion mi-a spus că știe că Georgescu este nebun”, susține jurnalistul Valeriu Nicolae. Reacția AUR
Digi24
„Simion mi-a spus că știe că Georgescu este nebun”, susține jurnalistul Valeriu Nicolae. Reacția AUR
Cosmopolis deschide a treia cale de acces spre București și devine prima comunitate cu ieșire în A3 și viitoarea A0
Mediafax
Cosmopolis deschide a treia cale de acces spre București și devine prima comunitate cu ieșire în A3 și viitoarea A0
Vedeta a împlinit 60 de ani și a sărbătorit într-un mod neașteptat: s-a scăldat goală în ocean. „60 și recunoscătoare”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Vedeta a împlinit 60 de ani și a sărbătorit într-un mod neașteptat: s-a scăldat goală în ocean. „60 și recunoscătoare”
FOTO. Soția lui Cristiano Ronaldo, apariție spectaculoasă
Prosport.ro
FOTO. Soția lui Cristiano Ronaldo, apariție spectaculoasă
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Flavia Mihășan, taxată de Mircea Badea după intervenția la nas. Greșeala care i-a atras atenția prezentatorului: „Nu există operație pentru asta”
Click.ro
Flavia Mihășan, taxată de Mircea Badea după intervenția la nas. Greșeala care i-a atras atenția prezentatorului: „Nu există operație pentru asta”
VIDEO&FOTO Istoria neștiută a Transfăgărășanului. Mărturii rare despre eroii anonimi ai șoselei supranumite „Drumul din nori”
Digi 24
VIDEO&FOTO Istoria neștiută a Transfăgărășanului. Mărturii rare despre eroii anonimi ai șoselei supranumite „Drumul din nori”
„Părăsiți imediat Rusia”. SUA cer cetățenilor săi să fugă din țara lui Putin din cauza ciumei din Siberia
Digi24
„Părăsiți imediat Rusia”. SUA cer cetățenilor săi să fugă din țara lui Putin din cauza ciumei din Siberia
Se schimbă Codul Rutier pentru motocicliști. Vor putea înainta printre mașini și folosi benzile de autobuz
Promotor.ro
Se schimbă Codul Rutier pentru motocicliști. Vor putea înainta printre mașini și folosi benzile de autobuz
BANCUL ZILEI. Alinuţa: – Îmi plac bărbații puternici, dar sensibili!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Alinuţa: – Îmi plac bărbații puternici, dar sensibili!
Lidl pregătește oferta pentru toamnă. Două aparate PARKSIDE care merită atenție sezonul acesta
go4it.ro
Lidl pregătește oferta pentru toamnă. Două aparate PARKSIDE care merită atenție sezonul acesta
Cine a inventat termenii „UFO” și „extraterestru”? Povestea cuvintelor folosite pentru misterele cerului
Descopera.ro
Cine a inventat termenii „UFO” și „extraterestru”? Povestea cuvintelor folosite pentru misterele cerului
NBA: Miami Heat devine Vice City, cu o zi înainte de lansarea jocului GTA VI
Go4Games
NBA: Miami Heat devine Vice City, cu o zi înainte de lansarea jocului GTA VI
Presa internațională: Controversatul General Coldea ar putea fi inculpat pentru fapte penale în Albania. Este consilierul pe probleme de securitate al premierului Edi Rama
Gandul.ro
Presa internațională: Controversatul General Coldea ar putea fi inculpat pentru fapte penale în Albania. Este consilierul pe probleme de securitate al premierului Edi Rama
Cer SĂ ELIMINE SOMONUL din meniul restaurantelor! Care este motivul?!
Mediafax Italia
Cer SĂ ELIMINE SOMONUL din meniul restaurantelor! Care este motivul?!
NOUĂ REGULĂ în codul rutier! Situația în care ESTE INTERZISĂ depășirea
Mediafax Spania
NOUĂ REGULĂ în codul rutier! Situația în care ESTE INTERZISĂ depășirea
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.