Destinația din Europa care a pierdut peste 100.000 de pasageri în doar câteva luni. Decizia care a lovit puternic turismul

Una dintre cele mai spectaculoase destinații turistice din Europa se confruntă cu o scădere importantă a numărului de pasageri. Azorele au înregistrat cu peste 100.000 mai puțini pasageri sosiți pe aeroporturile arhipelagului în numai câteva luni, după retragerea companiei Ryanair.

Datele Serviciului Regional de Statistică din Azore arată că, între aprilie și august 2026, pe aeroporturile arhipelagului portughez au sosit cu 103.766 mai puțini pasageri decât în aceeași perioadă a anului trecut, potrivit Renascença, care citează agenția Lusa.

Scăderea este de 7,9% față de perioada aprilie-august 2025 și coincide cu retragerea Ryanair din Azore.

Ryanair a renunțat la zborurile către Azore

Compania aeriană a operat ultimul său zbor către arhipelag pe 28 martie 2026, punând capăt unei prezențe care contribuise semnificativ la creșterea conectivității insulelor cu restul Europei.

Ryanair și-a justificat decizia prin costurile ridicate de operare, taxele aeroportuare și sistemul european de taxare a emisiilor. Plecarea companiei a redus numărul de conexiuni disponibile pentru turiștii care vor să ajungă în insulele portugheze.

Efectele s-au observat și în unitățile de cazare. Între aprilie și iulie 2026, Azorele au înregistrat cu 71.627 mai puține înnoptări decât în aceeași perioadă din 2025.

Impactul ar putea deveni și mai mare pe termen lung. Un studiu realizat de EY-Parthenon pentru Camera de Comerț și Industrie din Ponta Delgada estimează că retragerea Ryanair ar putea duce la pierderea a aproximativ 339.000 până la 391.000 de înnoptări într-un an.

Economia insulelor ar putea pierde peste 90 de milioane de euro

Același studiu estimează că efectul asupra economiei regionale ar putea ajunge la aproximativ 90-104,5 milioane de euro în 2026, echivalentul unei scăderi de 1,5-1,7% din produsul intern brut al Azorelor.

Impactul este cu atât mai important cu cât turismul are o pondere de aproximativ 20% în economia arhipelagului.

Azorele sunt o regiune autonomă a Portugaliei formată din nouă insule situate în Oceanul Atlantic. Arhipelagul a devenit în ultimii ani o destinație tot mai populară datorită peisajelor vulcanice, lacurilor, izvoarelor termale și traseelor montane.

Scăderea înregistrată în 2026 nu înseamnă însă că Azorele au pierdut efectiv 103.766 de turiști. Statisticile se referă la numărul de pasageri sosiți pe aeroporturile insulelor, indicator care poate include și rezidenți sau persoane care călătoresc în alte scopuri decât turismul.

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