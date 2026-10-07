Michael Douglas dezvăluie incidentul care i-a distrus prietenia cu Julia Roberts. Ce s-a intâmplat între cei doi

Michael Douglas dezvăluie incidentul care i-a distrus prietenia cu Julia Roberts. Ce s-a intâmplat între cei doi
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Michael Douglas dezvăluie incidentul care i-a distrus prietenia cu Julia Roberts. Ce s-a intâmplat între cei doi
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Michael Douglas a dezvăluit un incident petrecut în urmă cu peste trei decenii care i-a afectat definitiv prietenia cu Julia Roberts. Actorul recunoaște că băuse prea mult atunci când a interpretat greșit un gest făcut de vedeta din „Pretty Woman” față de fiul său adolescent și a avut o reacție pe care avea să o regrete.

Michael Douglas, în vârstă de 82 de ani, povestește întâmplarea în noua sa carte de memorii, „One Helluva Ride”, potrivit Entertainment Weekly. Incidentul s-a petrecut în perioada în care era realizat filmul „Flatliners”, lansat în 1990, pe care Douglas îl producea și în care Julia Roberts juca alături de Kiefer Sutherland.

În timpul unei petreceri organizate cu ocazia Globurilor de Aur, Douglas venise împreună cu fiul său Cameron, care avea atunci 13 ani. Julia Roberts participa alături de Kiefer Sutherland, cu care avea o relație la acea vreme.

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Sursa foto: Profimedia

Michael Douglas a interpretat greșit un gest al Juliei Roberts

La un moment dat, Douglas a observat-o pe Julia Roberts stând foarte aproape de Cameron și având un braț în jurul adolescentului. Actorul spune că fiul său i s-a părut surprins de situație, însă recunoaște că propria percepție era afectată de faptul că băuse prea mult.

„Eram la bar, iar Julia își pusese brațul în jurul fiului meu și se apropiase de el. În acel moment, mie mi s-a părut că era uluit… Dar eu eram destul de beat”, povestește Douglas.

Actorul a reacționat imediat și a confruntat-o pe Roberts.

„Ia-ți mâinile de pe fiul meu și ia-ți Globul de Aur și bagă-ți-l acolo unde nu bate soarele”, își amintește Douglas că i-a spus actriței.

A doua zi, Douglas avea să își dea seama că reacția sa fusese nepotrivită. Partenerul său de producție, Rick Bieber, l-a sunat pentru a discuta despre cele întâmplate.

„Depășisem limita cu cea mai căutată tânără actriță de la Hollywood”, recunoaște Michael Douglas în carte.

Actorul descrie întregul episod drept unul extrem de stânjenitor, care avea să îl urmărească ani întregi.

Sursa foto: Profimedia

Michael Douglas și-a cerut scuze, dar prietenia cu Julia Roberts nu și-a revenit

Douglas a încercat ulterior să repare situația. I-a trimis Juliei Roberts flori și un mesaj prin care și-a cerut scuze, apoi a discutat personal atât cu actrița, cât și cu Kiefer Sutherland.

Scuzele au fost suficiente pentru ca incidentul să nu afecteze realizarea filmului „Flatliners”, însă relația dintre Douglas și Roberts nu a mai revenit la forma de dinainte.

„Din fericire, m-au iertat suficient cât să putem trece peste asta și să terminăm filmul. Am rămas prieten cu Kiefer. Cu Julia, nu prea”, povestește actorul.

„One Helluva Ride”, cartea în care actorul rememorează numeroase episoade din viața personală și din cariera sa de peste cinci decenii la Hollywood, a fost lansată pe 6 octombrie.

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