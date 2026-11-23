În România există mai multe tipuri de contracte de muncă, însă printre cele mai cunoscute sunt cele cu carte de muncă și cele de drepturi de autor. Există câteva diferențe importante între ele, inclusiv modul în care se calculează indemnizația de creștere a copilului.

Părinții care au contract de drepturi de autor trebuie să știe că instanța a decis modul în care indemnizația se calculează. Înalta Curte de Casație și Justiție a anunțat că, în urma unei sesizări a Curții de Apel Iași, indemnizația pentru creșterea copilului se calculează în acest caz scăzând impozitul pe venit și contribuțiile sociale obligatorii, fără a se lua însă în calcul deducerea forfetară de 40%.

Cum se calculează indemnizația de creștere copil

Instanța a decis luni, 23 noiembrie, că persoanele care obțin venituri din drepturi de autor și au copil, deci beneficiază de indemnizație de creștere, o vor primi în funcție de un calcul simplu.

Potrivit Înaltei Curți de Casație și Justiție, se scade impozitul pe venit și contribuțiile sociale obligatorii, dar aplicarea deducerii forfotare de 40%.

„În interpretarea și aplicarea unitară a dispozițiilor art. 2 alin. (2) teza I și art. 3 alin. (2) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor, în cazul persoanelor care au realizat venituri din drepturi de proprietate intelectuală, la determinarea bazei de calcul a indemnizației pentru creșterea copilului se scad impozitul pe venit și, după caz, contribuțiile sociale obligatorii datorate potrivit legii, fără ca deducerea forfetară de 40% utilizată, potrivit art. 72 alin. (2) din Codul fiscal, la determinarea venitului net fiscal să fie aplicată și la determinarea bazei indemnizației”, a decis Înalta Curte de Casație și Justiție.

Mai mult decât atât, decizia a fost luată de completul pentru soluționarea recursului în interesul legii din cadrul instanței supreme, după ce Colegiul de conducere al Curții de Apel Iași a cerut clarificări în acest sens. Decizia urmează să fie publicată în Monitorul Oficial al României.

„Prin decizia de astăzi Înalta Curte a statuat că pentru stabilirea indemnizației pentru creșterea copilului, în cazul persoanelor care au realizat venituri din drepturi de proprietate intelectuală, venitul relevant se determină fără diminuarea acestuia cu cota forfetară de 40% utilizată din Codul fiscal, fiind scăzute numai impozitul pe venit și, după caz, contribuțiile sociale, în conformitate cu art. 3 alin. (2) lit. a) din O.U.G nr. 111/2010. Astfel la stabilirea dreptului la indemnizație pentru creșterea copilului se efectuează la baza integrală a veniturilor realizate fără reducerea acesteia cu 40% cota forfetară din venitul total”, a punctat Înalta Curte.

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