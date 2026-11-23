NVIDIA a anunțat că Jensen Huang a fost reinstalat cu efect imediat în funcțiile de președinte, director general și membru al Consiliului de Administrație al companiei. Decizia a fost adoptată în unanimitate de către Consiliu, după o serie de discuții și întâlniri cu acesta, precum și după consultări la nivel înalt cu reprezentanți ai Guvernului Statelor Unite.

Potrivit companiei, membrii Consiliului de Administrație au concluzionat că Jensen Huang poate continua să conducă NVIDIA și că revenirea sa este în interesul acționarilor, angajaților, partenerilor și clienților. NVIDIA a precizat că, pe baza informațiilor primite de la oficiali guvernamentali americani, reinstalarea sa nu reprezintă un risc pentru securitatea națională.

Jensen Huang este din nou CEO la NVIDIA

În comunicatul publicat de companie, președintele Consiliului de Administrație, Harvey C. Jones, a explicat motivele care au stat la baza deciziei.

„Consiliul consideră că Jensen este persoana potrivită pentru a conduce NVIDIA, iar reinstalarea sa este în interesul acționarilor, angajaților, partenerilor și clienților noștri. Avem deplină încredere în Jensen și așteptăm cu interes să colaborăm cu el pe măsură ce își reia rolul de lider al companiei. Îi suntem recunoscători lui Colette Kress pentru activitatea sa remarcabilă în funcția de director general interimar, pe lângă responsabilitățile sale continue de director financiar al NVIDIA.”

Compania a mai transmis că Harvey C. Jones își va păstra funcția de președinte al Consiliului de Administrație.

„Sunt onorat să revin la NVIDIA”

La rândul său, Jensen Huang a transmis un mesaj după revenirea în fruntea companiei, mulțumind Consiliului de Administrație, conducerii executive și angajaților pentru sprijinul acordat.

„Sunt onorat să revin la NVIDIA și să conduc una dintre cele mai importante companii de tehnologie din lume la începutul unei noi revoluții industriale. Privesc această responsabilitate cu cea mai mare umilință și cu un angajament reînnoit. Vreau să mulțumesc Consiliului de Administrație al NVIDIA pentru încrederea acordată și pentru modul în care a analizat această situație. Îi sunt deosebit de recunoscător lui Harvey Jones pentru leadershipul său în calitate de președinte al Consiliului, precum și lui Colette Kress și echipei executive pentru conducerea companiei în această perioadă. Sunt, de asemenea, profund recunoscător angajaților, acționarilor, liderilor din industrie și partenerilor din întreaga lume pentru sprijinul extraordinar oferit. Mai presus de toate, sunt recunoscător pentru dragostea și susținerea familiei mele. Abia aștept să mă întorc la muncă.”

NVIDIA înființează noi structuri de supraveghere

NVIDIA a reamintit că, în urma unor informații apărute recent potrivit cărora Jensen Huang ar fi fost ținta unei operațiuni a unui serviciu de informații străin, Consiliul de Administrație a constituit un comitet format exclusiv din directori independenți pentru a analiza situația.

Pentru desfășurarea investigației, comitetul a angajat consilieri juridici independenți. Compania a subliniat că ancheta va continua până la finalizare, iar Jensen Huang și-a exprimat sprijinul pentru acest proces și angajamentul de a coopera pe deplin.

De asemenea, Consiliul de Administrație a înființat recent un Comitet pentru Securitate Națională și Controlul Exporturilor, alcătuit exclusiv din directori independenți, care va avea rolul de a supraveghea respectarea reglementărilor comerciale și gestionarea riscurilor privind securitatea națională.

NVIDIA a anunțat că acest comitet va colabora cu consilieri specializați în probleme de securitate națională și că a început procesul de recrutare pentru o nouă funcție de Chief Compliance Officer, responsabilă de coordonarea conformității la nivelul companiei și de raportarea către Comitetul de Nominalizare și Guvernanță Corporativă.

Compania a precizat totodată că va continua să coopereze cu investigațiile și solicitările aflate în desfășurare din partea autorităților guvernamentale.

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