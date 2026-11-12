Jensen Huang a demisionat de la conducerea Nvidia după ce s-a aflat că a avut două amante. Cine îi ia locul

Jensen Huang, co-fondatorul și directorul general al Nvidia, a demisionat joi după ce presa a dezvăluit faptul că acesta a avut două amante. Una dintre femeile cu care ar fi avut o relație este suspectată de legături cu serviciile de informații chineze, iar cazul a provocat îngrijorări privind securitatea națională a Statelor Unite.

În acest context, Nvidia a anunțat că funcția de director general va fi preluată temporar de Colette Kress, actuala directoare financiară a companiei, potrivit Associated Press.

Anterior, aceasta a lucrat timp de trei ani la Cisco și 13 ani la Microsoft, acumulând experiență în domeniul financiar al marilor companii tehnologice.

Ce a transmis noua șefă a Nvidia

Într-o declarație făcută joi, Kress a subliniat importanța angajaților pentru succesul Nvidia și și-a exprimat angajamentul de a continua dezvoltarea companiei pe baza rezultatelor obținute sub conducerea lui Huang.

Totodată, consiliul de administrație l-a numit pe Harvey C. Jones, antreprenor și investitor, în funcția de președinte al acestuia.

Schimbările de la vârful Nvidia au provocat o reacție puternică pe bursă. Acțiunile companiei au scăzut cu aproximativ 14% la deschiderea ședinței de tranzacționare de joi.

Scandal de amploare la Nvidia

Jensen Huang s-a aflat în centrul unei controverse după ce presa americană a relatat că ar fi avut o relație cu Alice Huang, fostă directoare la Megaspeed International, despre care serviciile americane de informații suspectează că ar fi transmis informații către Beijing.

Directorul Nvidia a recunoscut relația extraconjugală, iar consiliul de administrație a declanșat o investigație pentru a stabili dacă aceasta a reprezentat un risc pentru securitatea companiei sau a Statelor Unite.

Ulterior, The New York Times a dezvăluit că Huang ar fi avut și o relație cu Kimberly Powell, vicepreședinte al diviziei de sănătate din cadrul Nvidia, care îi era subordonată direct.

Presupusa relație dintre Jensen Huang și Kimberly Powell a fost dezvăluită de cinci persoane care au lucrat la Nvidia și care au vorbit sub protecția anonimatului. Powell, în vârstă de 48 de ani, lucrează în companie din 2008 și ocupă funcția de vicepreședinte al diviziei de sănătate din 2017. Atât ea, cât și Huang sunt căsătoriți cu alte persoane.

Cei doi ar fi fost surprinși în ipostaze afectuoase într-un hotel din San Jose, California, în luna martie, în timpul unei conferințe organizate de Nvidia. Un martor ar fi filmat momentul cu telefonul mobil, însă agenții de securitate ai lui Huang l-ar fi izolat și i-ar fi cerut să semneze un acord de confidențialitate. The New York Times precizează că nu a vizionat presupusa înregistrare.

Contactat telefonic de jurnaliștii americani pentru a comenta informațiile, Jensen Huang le-a spus că nu consideră potrivit să discute direct cu el, după care a închis telefonul. Kimberly Powell nu a răspuns solicitării de comentarii, iar Nvidia a refuzat să ofere o declarație despre presupusa relație.

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