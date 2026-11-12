Ai abonament TV la Digi RCS-RSD România? Câți bani vei plăti începând cu 1 ianuarie 2027

Românii care au abonamente de televiziune la Digi primesc o veste bună înainte de începutul anului 2027. Operatorul nu a anunțat majorări pentru serviciile TV, astfel că prețurile actuale pentru pachetele de televiziune vor rămâne neschimbate și după 1 ianuarie 2027.

În contextul în care numeroase servicii au devenit mai scumpe în ultimii ani, stabilitatea tarifelor reprezintă un avantaj pentru clienții Digi. Abonații vor continua să achite aceleași sume pentru pachetele TV Analogic, Digital și Digital SkyShowtime, fără modificări de preț anunțate pentru începutul anului viitor.

Digi păstrează tarifele actuale pentru serviciile TV

Vestea că prețurile nu se modifică este una importantă pentru clienții companiei. În ultimii ani, numeroase servicii de comunicații, platforme de streaming și utilități au trecut prin ajustări de tarife, în timp ce consumatorii au fost nevoiți să își adapteze bugetele lunare.

În cazul Digi, lipsa unei majorări înseamnă că utilizatorii pot continua să beneficieze de serviciile de televiziune la aceleași costuri pe care le au și în prezent, fără schimbări care să afecteze valoarea facturii lunare.

Ce variante de abonament TV oferă Digi

Digi continuă să ofere mai multe variante de abonamente de televiziune prin cablu, adresate atât celor care își doresc un pachet de bază, cât și utilizatorilor care preferă o ofertă extinsă de canale și conținut premium.

Cel mai accesibil pachet rămâne TV Analogic, disponibil la un tarif de 5,5 euro pe lună, echivalentul a aproximativ 29,37 lei pe lună, calculat la un curs de 5,34 lei pentru un euro. Abonamentul include minimum 40 de canale locale și regionale, acces la servicii TV prin cablu și posibilitatea de trecere la pachetul digital.

Pentru utilizatorii care își doresc mai multe canale și acces la posturi HD, Digi oferă abonamentul TV Digital, care costă 6,25 euro pe lună, adică aproximativ 33,38 lei pe lună. Pachetul include peste 120 de canale, numeroase posturi în format HD și primul echipament digital gratuit.

În oferta operatorului se regăsește și abonamentul TV Digital SkyShowtime, cu un tarif de 8 euro pe lună, respectiv aproximativ 42,72 lei pe lună. Acesta combină serviciile clasice de televiziune digitală cu beneficii suplimentare și opțiuni dedicate consumatorilor de conținut premium.

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