El este Lucian, tânărul lovit mortal de tren în Galați. Avea doar 20 de ani

O tragedie cumplită s-a petrecut joi dimineață, în județul Galați, unde un tânăr și-a pierdut viața după ce a fost lovit de un tren în timp ce traversa calea ferată. Lucian avea 20 de ani și se îndrepta spre locul de muncă în momentul în care s-a produs accidentul. Primele informații indică faptul că acesta purta căști și asculta muzică la telefon, iar zgomotul din jur ar fi putut să nu-i permită să observe apropierea trenului.

Evenimentul tragic a avut loc în jurul orei 7:00, în localitatea Tudor Vladimirescu, din județul Galați. Tânărul plecase de acasă și urma să ajungă la serviciu, unde lucra cu ziua într-o comună din apropiere. Pentru a ajunge la destinație, acesta a traversat calea ferată, însă nu a mai reușit să ajungă pe partea cealaltă. În acel moment, a fost surprins de trenul IR 1832, care circula pe ruta Galați–Iași.

Lucian a murit la 20 de ani

Potrivit primelor informații, băiatul ar fi avut căștile în urechi și ar fi ascultat muzică la un volum ridicat. Din această cauză, este posibil să nu fi perceput semnalele sonore sau zgomotul produs de trenul care se apropia. Împrejurările exacte în care s-a produs accidentul urmează să fie stabilite de anchetatori.

Zona în care s-a produs accidentul este considerată una deosebit de periculoasă pentru pietoni. Calea ferată reprezintă un punct de trecere dificil pentru locuitorii din comună care au gospodăriile pe partea opusă a liniei ferate și nu dispun de alte variante convenabile de acces.

Gravitatea riscurilor din această zonă este evidențiată și de crucile amplasate în apropierea căii ferate, care amintesc de alte persoane care și-au pierdut viața în accidente produse în același loc, în urmă cu mai mulți ani. Astfel, tragedia de joi dimineață readuce în atenție pericolul la care se expun pietonii atunci când traversează liniile ferate fără să se asigure corespunzător.

Un detaliu cutremurător este faptul că tânărul își sărbătorise recent ziua de naștere. Lucian împlinise 20 de ani pe 17 octombrie, iar viața lui s-a încheiat mult prea devreme, într-un accident care ar fi putut avea consecințe devastatoare încă din primele clipe.

La locul incidentului au intervenit echipaje de poliție și ambulanță. Salvatorii au încercat să îi acorde primul ajutor și au efectuat manevre de resuscitare, însă leziunile suferite în urma impactului au fost incompatibile cu viața. Medicii nu au mai putut face nimic pentru a-l salva.

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