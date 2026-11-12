Elevii unei școli din Neamț au ajuns la spital! Autoritățile au activat Planul Roșu

Momente de panică au avut loc joi, la un liceu din județul Neamț, după ce mai mulți elevi au început să se simtă rău în timpul programului școlar. Aceștia au acuzat dureri de cap, usturimi în gât și amețeli, iar situația a determinat autoritățile să activeze Planul Roșu de Intervenție. Elevii au avut nevoie de îngrijiri medicale și urmează să fie transportați la spital pentru investigații.

Incidentul s-a petrecut la Liceul „Vasile Alecsandri” din localitatea Săbăoani, unde mai mulți colegi din aceeași clasă, a VI-a, au început să prezinte simptome neplăcute, iar opt dintre ei au avut nevoie de îngrijiri medicale. Primele informații indică faptul că un elev ar fi folosit un spray iritant, însă împrejurările exacte în care s-a produs incidentul urmează să fie stabilite de autorități.

Elevii au fost evacuați din școală

Având în vedere numărul copiilor afectați și necesitatea unei intervenții rapide, autoritățile au decis activarea Planului Roșu la nivelul județului Neamț. Măsura a permis mobilizarea mai multor echipaje de salvare și acordarea ajutorului medical persoanelor care au avut nevoie.

Pentru siguranța tuturor, clădirea unității de învățământ a fost evacuată, iar elevii și celelalte persoane prezente au fost scoase din incintă până la clarificarea situației.

La fața locului au ajuns pompierii cu o autospecială de stingere dotată cu modul de descarcerare și prim ajutor, o ambulanță SMURD, precum și o autospecială destinată transportului personalului și victimelor multiple. În sprijinul acestora a fost trimisă și o ambulanță a Serviciului de Ambulanță Județean.

Totodată, pentru a verifica dacă în incinta școlii există substanțe periculoase, a fost solicitat și un echipaj CBRN din cadrul ISU Iași, specializat în intervenții chimice, biologice, radiologice și nucleare. Intervenția echipajelor este în desfășurare, iar autoritățile încearcă să stabilească exact ce a provocat stările de rău ale elevilor.

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