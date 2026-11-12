Elevii unei școli din Neamț au ajuns la spital! Autoritățile au activat Planul Roșu

Elevii unei școli din Neamț au ajuns la spital! Autoritățile au activat Planul Roșu
Elevii unei școli au ajuns la spital
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

Momente de panică au avut loc joi, la un liceu din județul Neamț, după ce mai mulți elevi au început să se simtă rău în timpul programului școlar. Aceștia au acuzat dureri de cap, usturimi în gât și amețeli, iar situația a determinat autoritățile să activeze Planul Roșu de Intervenție. Elevii au avut nevoie de îngrijiri medicale și urmează să fie transportați la spital pentru investigații.

Incidentul s-a petrecut la Liceul „Vasile Alecsandri” din localitatea Săbăoani, unde mai mulți colegi din aceeași clasă, a VI-a, au început să prezinte simptome neplăcute, iar opt dintre ei au avut nevoie de îngrijiri medicale. Primele informații indică faptul că un elev ar fi folosit un spray iritant, însă împrejurările exacte în care s-a produs incidentul urmează să fie stabilite de autorități.

Elevii au fost evacuați din școală

Având în vedere numărul copiilor afectați și necesitatea unei intervenții rapide, autoritățile au decis activarea Planului Roșu la nivelul județului Neamț. Măsura a permis mobilizarea mai multor echipaje de salvare și acordarea ajutorului medical persoanelor care au avut nevoie.

Pentru siguranța tuturor, clădirea unității de învățământ a fost evacuată, iar elevii și celelalte persoane prezente au fost scoase din incintă până la clarificarea situației.

La fața locului au ajuns pompierii cu o autospecială de stingere dotată cu modul de descarcerare și prim ajutor, o ambulanță SMURD, precum și o autospecială destinată transportului personalului și victimelor multiple. În sprijinul acestora a fost trimisă și o ambulanță a Serviciului de Ambulanță Județean.

Totodată, pentru a verifica dacă în incinta școlii există substanțe periculoase, a fost solicitat și un echipaj CBRN din cadrul ISU Iași, specializat în intervenții chimice, biologice, radiologice și nucleare. Intervenția echipajelor este în desfășurare, iar autoritățile încearcă să stabilească exact ce a provocat stările de rău ale elevilor.

CITEȘTE ȘI: S-a aflat cauza morții femeii din Galați, care a decedat la doar 10 minute după ce a ajuns acasă. Așteptase 6 ore la UPU și primise o rețetă

Românul rănit în accidentul din Bulgaria este în stare critică! Bărbatul este în continuare ventilat mecanic

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
El este Lucian, tânărul lovit mortal de tren în Galați. Avea doar 20 de ani
El este Lucian, tânărul lovit mortal de tren în Galați. Avea doar 20 de ani
Controversata Daniela Gyorfi a vrut să se lase de muzică: „Mama era mereu lângă mine și nu mă lăsa”+ Cine o impresionează din noua generație de cântărețe
Controversata Daniela Gyorfi a vrut să se lase de muzică: „Mama era mereu lângă mine și nu mă lăsa”+ Cine o impresionează din noua generație de cântărețe
Ro-Alert în județul Tulcea! Două aeronave F-18 ale Forțelor Aeriene Spaniole au fost ridicate de la sol
Ro-Alert în județul Tulcea! Două aeronave F-18 ale Forțelor Aeriene Spaniole au fost ridicate de la sol
Șoferul român implicat în tragedia din Bulgaria a fost eliberat. Ce au stabilit anchetatorii
Șoferul român implicat în tragedia din Bulgaria a fost eliberat. Ce au stabilit anchetatorii
Furtuna Charles ajunge în România! Cod portocaliu de ploi torenţiale şi rafale de vânt de 140 km/h
Furtuna Charles ajunge în România! Cod portocaliu de ploi torenţiale şi rafale de vânt de 140 km/h
Povestea închisorii matrimoniale din Transilvania, descoperită de presa italiană. De ce este considerată un loc unic în lume
Mediafax
Povestea închisorii matrimoniale din Transilvania, descoperită de presa italiană. De ce este considerată un loc unic în lume
Nicușor Dan, interviu în Financial Times. Președintele propune ca România și SUA să împărtă costurile menținerii militarilor americani în țară
Gandul.ro
Nicușor Dan, interviu în Financial Times. Președintele propune ca România și SUA să împărtă costurile menținerii militarilor americani în țară
A fost gimnastă a României, dar la 25 de ani s-a călugărit. Cum arată azi Maica Ecaterina, care are grijă de peste 150 de copii în Rădăuți
Prosport.ro
A fost gimnastă a României, dar la 25 de ani s-a călugărit. Cum arată azi Maica Ecaterina, care are grijă de peste 150 de copii în Rădăuți
Grindeanu prezintă scuze după botezul cu ținute de lux la care a fost naș: „Imaginea transmisă este că suntem rupți de realitate”
Adevarul
Grindeanu prezintă scuze după botezul cu ținute de lux la care a fost naș: „Imaginea transmisă este că suntem rupți de realitate”
Verdict final în dosarul DIGI România (RCS & RDS): Ioan Bendei, Serghei Bulgac, Mihai Dinei, Alexandru Oprea, achitați definitiv
Digi24
Verdict final în dosarul DIGI România (RCS & RDS): Ioan Bendei, Serghei Bulgac, Mihai Dinei, Alexandru Oprea, achitați definitiv
Tatăl unui coleg al lui Neymar, UCIS cu un cuțit. Motivul: o întâlnire intimă
Mediafax
Tatăl unui coleg al lui Neymar, UCIS cu un cuțit. Motivul: o întâlnire intimă
Vedeta TV care și-a făcut 50 de operații estetice: „8 măriri de sâni, 3 liftinguri la fese, plus nas, urechi, tot! Acum am avut o infecție generalizată”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Vedeta TV care și-a făcut 50 de operații estetice: „8 măriri de sâni, 3 liftinguri la fese, plus nas, urechi, tot! Acum am avut o infecție generalizată”
FOTO. Direct din saună! Imagini hot cu Laila Hasanovic după zvonurile că s-a despărțit de Jannik Sinner
Prosport.ro
FOTO. Direct din saună! Imagini hot cu Laila Hasanovic după zvonurile că s-a despărțit de Jannik Sinner
Marius Damian de la Asia Express se topește pe picioare. De ce a slăbit atât de mult
Ciao.ro
Marius Damian de la Asia Express se topește pe picioare. De ce a slăbit atât de mult
Ce vor face Gabi Torje și Alin Alexuc cu banii câștigați la Asia Express: „Nu sunt chiar atât de mulți!”
Click.ro
Ce vor face Gabi Torje și Alin Alexuc cu banii câștigați la Asia Express: „Nu sunt chiar atât de mulți!”
Grindeanu anunță desființarea a cel puțin 100 de instituții și companii de stat
Digi 24
Grindeanu anunță desființarea a cel puțin 100 de instituții și companii de stat
De ce vrea PSD reorganizarea administrativ-teritorială a României. Explicațiile eurodeputatului care conduce grupul de lucru din partid
Digi24
De ce vrea PSD reorganizarea administrativ-teritorială a României. Explicațiile eurodeputatului care conduce grupul de lucru din partid
Mașina Zilei: Seat Leon 2.0 diesel din 2015, compacta spaniolă pentru drumuri lungi. Ce dotări oferă, și la ce să fii atent?
Promotor.ro
Mașina Zilei: Seat Leon 2.0 diesel din 2015, compacta spaniolă pentru drumuri lungi. Ce dotări oferă, și la ce să fii atent?
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-am combinat cu fata de la Meteo
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-am combinat cu fata de la Meteo
Trei scule PARKSIDE, disponibile la prețuri de sub 100 lei
go4it.ro
Trei scule PARKSIDE, disponibile la prețuri de sub 100 lei
Primele planete ale Sistemului Solar erau făcute din...
Descopera.ro
Primele planete ale Sistemului Solar erau făcute din...
Nu este GTA, dar domină topurile de vânzări
Go4Games
Nu este GTA, dar domină topurile de vânzări
Călin Georgescu și Ionel Rusen au fost trimiși în judecată de DIICOT în dosarul înșelăciunii cu consecințe deosebit de grave. Este al treilea dosar în care Georgescu este trimis în judecată
Gandul.ro
Călin Georgescu și Ionel Rusen au fost trimiși în judecată de DIICOT în dosarul înșelăciunii cu consecințe deosebit de grave. Este al treilea dosar în care Georgescu este trimis în judecată
Vacanță gratuită. Un oraș italian caută 100 de turiști care să-i testeze serviciile
Mediafax Italia
Vacanță gratuită. Un oraș italian caută 100 de turiști care să-i testeze serviciile
Se închid supermarketurile! Greva afectează și programul Carrefour, Lidl sau Aldi
Mediafax Spania
Se închid supermarketurile! Greva afectează și programul Carrefour, Lidl sau Aldi
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.