Destinația din România care a depășit Geneva în topul celor mai frumoase orașe europene. Ce atracții poți vizita

Destinația din România care a depășit Geneva în topul celor mai frumoase orașe europene. Ce atracții poți vizita
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România are numeroase locuri frumoase care merită descoperite și vizitate, iar unele dintre ele au primit o recunoaștere importantă la nivel european. Șase orașe din țara noastră au fost incluse în top 100 cele mai frumoase destinații din Europa, realizat de Worldworthy pentru anul 2026. București, Brașov, Iași, Cluj-Napoca, Timișoara și Sighișoara se numără printre orașele care au reușit să obțină poziții în acest clasament.

Capitala României este cel mai bine clasată dintre toate destinațiile autohtone, ocupând locul 33, cu un scor de 7,76 din 10. Următorul oraș românesc este Brașov, aflat pe poziția 39, cu 7,69 puncte, în timp ce Iașiul a obținut locul 40, cu un punctaj de 7,66.

Pe lista destinațiilor românești se regăsesc și Cluj-Napoca, situat pe locul 48, cu 7,49 puncte, precum și Timișoara, care ocupă poziția 52, cu un scor de 7,42.

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Ce mesaj a transmis primarul Sighișoarei

Sighișoara completează reprezentarea României în acest top, fiind clasată pe locul 70, cu 7,27 puncte. Un detaliu interesant este că orașul medieval din județul Mureș a reușit să obțină un rezultat mai bun decât câteva destinații europene cunoscute. Sighișoara a depășit Reykjavik, care a primit 7,23 puncte, Geneva, cu 7,17 puncte, și Luxemburg, care a obținut un scor de 7,15.

Potrivit metodologiei prezentate de platformă, evaluarea ia în considerare părerile turiștilor, aparițiile în ghiduri internaționale și publicații, precum și informațiile disponibile public, verificate de echipa editorială. De asemenea, includerea în clasament nu presupune plata unei taxe, iar pozițiile nu pot fi cumpărate.

Primarul a subliniat că meritul nu aparține doar patrimoniului istoric și frumuseții orașului, ci și oamenilor care contribuie la experiența celor care ajung să viziteze Sighișoara.

„Sighișoara, în top 100 cele mai frumoase orașe din Europa.
Orașul nostru ocupă locul 70 în clasamentul realizat de Worldworthy pentru anul 2026.
Aprecierea are la bază recenziile vizitatorilor, mențiuni în ghiduri internaționale și presă, dar și informații publice, analizate și verificate de echipa editorială. Potrivit Worldworthy, includerea nu se plătește, iar un loc în clasament nu poate fi cumpărat.
Sighișorenii au partea lor în această poveste. Felul în care primim oamenii, cum le vorbim despre oraș și ce le recomandăm să descopere contează.
Energia orașului o dăm noi.
Cu respect!”, a transmis primarul Sighișoarei, Iulian Sîrbu.

Sursa foto: Pexels

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