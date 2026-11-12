Cum arăta Valerie Lungu înainte de celebritate. Ce meserie își dorea, de fapt, concurenta de la Asia Express

Participarea la emisiunea Asia Express 2026 a adus-o pe Valerie Lungu în atenția unui public și mai numeros. Alături de soțul său, Alex Gîlcă, influencerița a pornit în aventura de pe Drumul Eroilor, iar cei doi au reușit să ajungă până în semifinala sezonului 9 al competiției difuzate de Antena 1. Dincolo de experiența televizată, puțini sunt cei care își mai amintesc cum arăta viața vedetei înainte de a deveni o prezență cunoscută pe rețelele de socializare.

Valerie Lungu s-a născut pe 13 mai 1994, în Chișinău, Republica Moldova, și provine dintr-o familie în care arta și muzica au avut un rol important. Este fiica interpretei de muzică ușoară Victoria Lungu, de la care a fost apropiată de lumea artistică încă din copilărie.

Cum arăta Valerie acum 8 ani

În urmă cu aproximativ opt ani, Valerie Lungu se afla la începutul drumului în mediul digital și încerca să își facă loc în lumea creatorilor de conținut. Pe atunci, YouTube era una dintre platformele pe care își împărtășea experiențele, iar videoclipurile sale surprindeau momente obișnuite din viața de zi cu zi, preocupările personale și planurile pe care le avea pentru viitor.

Primele sale materiale video ofereau o perspectivă diferită asupra influenceriței de astăzi. Departe de imaginea pe care și-a construit-o ulterior în mediul online, Valerie apărea într-o ipostază relaxată, vorbea despre perioada studiilor, despre adaptarea la viața din București și despre domeniile profesionale care o atrăgeau.

Ce studii are Valerie Lungu și ce meserie își dorea să urmeze

Unul dintre subiectele abordate în primul său vlog a fost parcursul educațional. În acea perioadă, Valerie Lungu absolvise Facultatea de Actorie și Școala de Televiziune, două experiențe care îi oferiseră ocazia să descopere mai multe direcții în care și-ar fi putut construi o carieră.

Planurile sale nu se limitau însă la actorie sau la aparițiile în fața camerelor de filmat. Influencerița se înscrisese și la un program de master în terapie, fiind interesată de psihologie și de posibilitatea de a lucra cu cei mici. La acel moment, una dintre dorințele sale profesionale era să devină psiholog pentru copii, un domeniu diferit de activitatea pentru care avea să fie cunoscută mai târziu.

Tot din videoclipurile publicate atunci reieșea că Valerie avea și cunoștințe de limba rusă. Această abilitate se adăuga preocupărilor sale din perioada respectivă și contura profilul unei tinere care lua în calcul mai multe variante pentru viitorul profesional.

Valerie Lungu, despre viața în București și experiențele din Capitală

În momentul în care a filmat primul vlog, Valerie locuia deja de aproximativ cinci ani în București. Originară din Republica Moldova, aceasta avusese timp să se obișnuiască cu ritmul Capitalei, dar și cu diferențele de mentalitate și cu situațiile amuzante pe care le întâlnea în interacțiunile cu oamenii.

Unul dintre aspectele pe care le-a transformat în subiect de discuție în videoclip a fost felul în care era percepută pentru că provenea din Republica Moldova. Experiențele sale erau prezentate într-o manieră ironică și degajată, iar umorul reprezenta una dintre caracteristicile evidente ale primelor sale apariții pe YouTube.

Un alt subiect care apărea frecvent în discuțiile sale era înălțimea. Valerie Lungu avea 1,58 metri și obișnuia să trateze glumele legate de statura sa cu autoironie. În loc să transforme aceste remarci într-un motiv de nemulțumire, influencerița găsea modalități amuzante de a le răspunde.

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