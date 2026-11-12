De ce ar fi pierdut Valerie și Alex finala Asia Express, de fapt? Ce scrie presa din Republica Moldova

Valerie Lungu și Alex Gîlcă au fost la un pas de marele premiu de la Asia Express, însă Gabi Torje și Alin Alexuc și-au adjudecat trofeul „Perla Shanghai” și cecul în valoare de 30.000 de euro. Eșecul basarabenilor a devenit rapid subiect de discuție și în presa din Republica Moldova, unde jurnaliștii lasă de înțeles că lipsa de motivație a influenceriței ar fi contribuit la eșecul echipei.

Finala Asia Express 2026 a avut loc în Shanghai, unul dintre cele mai spectaculoase orașe din lume. Gabi Torje și Alin Alexuc, alături de Valerie Lungu și Alex Gîlcă s-au luptat pentru trofeul mult râvnit și cecul în valoare de 30.000 de euro. În urma înfrângerii de pe Drumul Mătăsii, influencerița și soțul ei au stârnit discuții și dezbateri intense în presa din Republica Moldova despre motivele pentru care nu au ajuns pe primul loc. Jurnaliștii basarabeni lasă de înțeles că adevărata cauză ar fi fost lipsa de motivație a lui Valerie Lungu în ultima cursă, având în vedere suma obținuță deja din participare și din amulete câștigate în probe, notează cancan.md.

Câți bani au primit Valerie și Alex

Finala Asia Express 2026 a fost extrem de strânsă. Cele două echipe au ajuns aproape în același timp în aceleași locuri, însă Gabi Torje și Alin Alexuc au avut un strop de noroc în plus. Valerie Lungu și Alex Gîlcă nu au reușit să plece acasă cu cecul în valoare de 30.000 de euro, însă nu s-au întors cu mâna goală.

După ce și-au negociat „la sânge” contractul cu Antena 1, cei doi ar fi primit câte 5.000 de euro pentru fiecare stage, ceea ce înseamnă un total de 50.000 de euro – pentru că au rezistat până la final, adică toate cele 10 stage-uri. La acești bani se mai adaugă și valoarea amuletelor câștigate în probele de pe Drumul Mătăsii (o singură amuletă valorează 1.000 de euro). Cu alte cuvinte, suma totală obținută din participare și amulete depășește cu mult cecul în valoare de 30.000 de euro. Cel mai probabil, de aici și lipsa de motivație a influenceriței din ultima cursă.

Valerie Lungu: „Pentru mine a fost o eliberare de toate emoțiile pe care le-am avut până acolo și mi-am dat seama că sunt foarte puternică și mi-am dat seama că Alex este foarte puternic și împreună chiar am făcut o echipă genială” Alex Gîlcă: „Nu se compară nimic altceva cu Asia Express. Este o experiență pe care o trăiești doar o dată în viață. Ești pur și simplu fascinat de sentimentele, de trăirile, de prieteniile, de absolut tot. Pentru că dacă ai un om cu care ai venit îți dai seama cât de mult contează relația ta cu acel om. Practic asta tu testezi. Te testezi pe tine și relația cu această persoană. Dau mâna-n foc că toate echipele care au fost aici au ieșit de aici pur și simplu cu o prietenie, cu o relație mult mai sudată. Când mă gândesc că mâine am zbor acasă… nu vreau acasă!”

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