Prima reacție a lui Gabi Torje, după ce a câștigat Asia Express. Ce i-a transmis Monei Segall

Asia Express s-a încheiat, iar Gabi Torje și Alin Alexuc au plecat acasă cu marele premiu. Cei doi au avut parte de o experiență de neuitat, timp de 10 săptămâni, în care au trecut prin numeroase provocări în Uzbekistan și China. Acum, după încheierea competiției, fostul fotbalist a transmis un mesaj emoționant, în care a ținut să le mulțumească tuturor celor care au contribuit la realizarea emisiunii, inclusiv producătoarei Mona Segall.

Gabi Torje și Alin Alexuc au câștigat premiul în valoare de 30.000 de euro, după o competiție intensă, în care au demonstrat că formează o echipă puternică. La finalul aventurii, fostul fotbalist a vorbit despre experiența trăită și despre cât de mult a însemnat participarea la show-ul de la Antena 1.

Acesta a transmis mulțumiri întregii echipe de producție, formată din peste 200 de oameni, și a amintit-o în mod special pe Mona Segall, alături de ceilalți membri ai echipei care au făcut posibilă desfășurarea unui proiect atât de complex.

„S-a terminat finala. Și abia acum încep să realizez ce a însemnat, de fapt, experiența asta.

Când am plecat în Asia Express, îmi imaginam că va fi greu, intens, imprevizibil… dar realitatea a fost de 100 de ori mai mult decât mi-am imaginat.

Vreau să le mulțumesc tuturor celor care au făcut posibilă această experiență. Unei echipe de peste 200 de oameni care muncește enorm, de multe ori departe de lumina reflectoarelor, pentru ca noi să vedem, acasă, câteva ore de televiziune.Mona Segall, Robert, Cătălin, Andrei ,Ioana, Roxana, oamenii din spatele camerelor care fac totul să fie atât de frumos pentru noi.”, a scris Gabi Torje pe rețelele de socializare.

Gabi Torje, mesaj emoționant dupa finală

Nici Irina Fodor nu a fost uitată. Gabi Torje i-a apreciat căldura, energia și susținerea oferite la fiecare întâlnire din careu, dar și optimismul pe care îl transmitea concurenților pe parcursul competiției.

„Irina Fodor, pentru căldura, energia și susținerea pe care ni le-ai oferit la fiecare careu și la fiecare pupitru. Pentru toate momentele în care ne-ai ținut în suspans și ne-ai făcut să simțim fiecare etapă la maximum.

Marius, cameramanul nostru, și Teo, reporterul nostru, pentru că ați fost acolo în fiecare moment. Și pentru că, de multe ori, ceea ce vedem noi la televizor reprezintă poate 10% din munca, efortul, dedicarea și sacrificiul care există în spatele acestei emisiuni.

Mulțumesc întregii echipe tehnice, tuturor oamenilor din spatele camerelor, celor care au alergat, au filmat, au montat, au organizat, au rezolvat și au făcut posibil ca fiecare zi să existe. Și le mulțumesc tuturor oamenilor pe care i-am întâlnit pe traseu, celor care ne-au ajutat, ne-au deschis uși, ne-au oferit o mână de ajutor și au făcut ca această aventură să fie și mai specială.”, a mai scris sportivul.

Dincolo de premiul câștigat, fostul fotbalist spune că pleacă din această aventură cu numeroase lecții. A învățat mai multe despre oameni, răbdare și propriile limite, dar și despre capacitatea de a se adapta unor situații dificile, departe de confortul de acasă.

„Plec din Asia Express cu mult mai mult decât credeam că voi lua cu mine. Am învățat despre oameni, despre limite, despre răbdare, despre mine și despre cât de multe poți face atunci când ești pus în situații în care nu mai ai confortul de acasă.

Am cunoscut oameni pe care nu îi voi uita și am trăit momente pe care probabil nu le voi putea povesti niciodată suficient de bine.

Indiferent de rezultat, pentru mine această experiență a fost o lecție, o aventură și o amintire pe care o voi purta mult timp cu mine.Și, chiar dacă aventura noastră s-a încheiat…

Asia Express continuă.”, a încheiat Gabi Torje.

La rândul său, și Alin Alexuc a transmis un mesaj în mediul online după marea finală. Sportivul a vorbit despre prietenia pe care o are cu Gabi Torje și că nu va uita niciodată experiența Asia Express.

„Doi prieteni, un singur vis și o victorie pe care o vom purta mereu în suflet. Mulțumesc pentru tot! Am trăit împreună aventura vieții noastre și am ajuns până la capăt! Asia Express – Sezonul 9, o poveste pe care nu o vom uita niciodată!”, a scris Alin Alexuc pe Instagram.

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