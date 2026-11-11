Drama cu care Oana Lis a trăit mulți ani: „Tata mă scula din pat ca să mă bată. Aștepta să adoarmă mama”

Oana Lis a făcut dezvăluiri emoționante despre trecutul său și relația cu Viorel Lis. Invitată la Dan Capatos Show, vedeta a vorbit despre traumele copilăriei și problemele emoționale cu care s-a confruntat de-a lungul anilor. Aceasta spune că soțul său a fost primul om care a ajutat-o să-și înțeleagă problemele. CANCAN.RO are toate detaliile!

Oana a recunoscut că, înainte să-l cunoască pe fostul edil, avea reacții pe care astăzi le privește diferit. Sprijinul primit din partea lui Viorel a contribuit însă la schimbarea sa. Vezi emisiunea integrală aici!

„La început eram mai tânără, dar eu aveam, din cauza familiei în care am crescut, foarte multe probleme psihice, emoționale, fizice. Leșinam, aveam crize. El a fost primul om care m-a dus la RMN, nu m-a judecat. Adică făceam scandal pe acasă, spărgeam. Eu m-am schimbat mult în anii ăștia și am devenit o persoană răbdătoare și mai bună.”

Oana Lis, bătută de tatăl ei în copilărie

Vedeta a explicat că problemele sale emoționale aveau legătură cu experiențele traumatizante din familie. Se pare că, în copilărie, Oana a trecut prin mai multe episoade violente cu tatăl său. Blondina spune că a înțeles abia la maturitate cât de mult au afectat-o acele momente. Unele reacții erau greu de controlat, iar exprimarea sentimentelor devenise o adevărată provocare.

„Pe mine mă scula tata din pat ca să mă bată. Nu poți să rămâi fără stres posttraumatic. Am rămas cu lucrul ăsta și eu nu știam. Îmi reactivau lucruri… Nu eram matură emoțional și eu nu știam să îmi exprim sentimentele. Dacă nu îmi convenea ceva, spărgeam masa. Tata era bolnav psihic, a fost și pușcăriaș pentru tentativă de omor. Era un om cu probleme psihice. Nu există o explicație. Aștepta să adoarmă mama, de față cu ea nu. Nu mai vreau să îmi aduc aminte. Sunt probleme pe care nu pot să… Oamenii mă judecă, dar nu înțeleg decât oamenii care au trecut prin traume familiale. Unii le văd în filme, dar uite că există și în realitate filme de groază.”

Viorel Lis nu regretă că nu a profitat de funcția sa

Oana Lis a vorbit și despre perioada în care Viorel conducea Primăria Capitalei. Întrebată dacă soțul său regretă că nu a profitat financiar de funcție, aceasta a susținut că fostul edil era concentrat pe muncă. Potrivit Oanei, satisfacția lui venea din proiectele realizate și din îmbunătățirea vieții bucureștenilor.

„Nu îi pare rău, pentru că nu se gândea. Lui îi plăcea să fie toată lumea mulțumită, să muncească, să facă. Avea niște viceprimari buni. Era fericit când curăța nu știu ce cartier, când a făcut nu știu ce blocuri. Înainte nu era lumină pe străzi, erau câini pe străzi, erau foarte multe probleme. Ca un primar să facă foarte multe, trebuie să fie și Consiliul General, și Guvernul. Nu poți să faci doar de unul singur.”

Emisiunea integrală se poate urmări AICI:

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