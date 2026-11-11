Drama cu care Oana Lis a trăit mulți ani: „Tata mă scula din pat ca să mă bată. Aștepta să adoarmă mama”

Oana Lis, amintiri din tinerețea lui Viorel
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

Oana Lis a făcut dezvăluiri emoționante despre trecutul său și relația cu Viorel Lis. Invitată la Dan Capatos Show, vedeta a vorbit despre traumele copilăriei și problemele emoționale cu care s-a confruntat de-a lungul anilor. Aceasta spune că soțul său a fost primul om care a ajutat-o să-și înțeleagă problemele. CANCAN.RO are toate detaliile!

Oana a recunoscut că, înainte să-l cunoască pe fostul edil, avea reacții pe care astăzi le privește diferit. Sprijinul primit din partea lui Viorel a contribuit însă la schimbarea sa. Vezi emisiunea integrală aici!

„La început eram mai tânără, dar eu aveam, din cauza familiei în care am crescut, foarte multe probleme psihice, emoționale, fizice. Leșinam, aveam crize. El a fost primul om care m-a dus la RMN, nu m-a judecat. Adică făceam scandal pe acasă, spărgeam. Eu m-am schimbat mult în anii ăștia și am devenit o persoană răbdătoare și mai bună.”

Imagine Galerie #1
Imagine Galerie #2
Imagine Galerie #3 Vezi galeria foto
6 poze

Oana Lis, bătută de tatăl ei în copilărie

Vedeta a explicat că problemele sale emoționale aveau legătură cu experiențele traumatizante din familie. Se pare că, în copilărie, Oana a trecut prin mai multe episoade violente cu tatăl său. Blondina spune că a înțeles abia la maturitate cât de mult au afectat-o acele momente. Unele reacții erau greu de controlat, iar exprimarea sentimentelor devenise o adevărată provocare.

„Pe mine mă scula tata din pat ca să mă bată. Nu poți să rămâi fără stres posttraumatic. Am rămas cu lucrul ăsta și eu nu știam. Îmi reactivau lucruri… Nu eram matură emoțional și eu nu știam să îmi exprim sentimentele. Dacă nu îmi convenea ceva, spărgeam masa. Tata era bolnav psihic, a fost și pușcăriaș pentru tentativă de omor. Era un om cu probleme psihice. Nu există o explicație. Aștepta să adoarmă mama, de față cu ea nu. Nu mai vreau să îmi aduc aminte. Sunt probleme pe care nu pot să… Oamenii mă judecă, dar nu înțeleg decât oamenii care au trecut prin traume familiale. Unii le văd în filme, dar uite că există și în realitate filme de groază.”

Oana Lis, despre Viorel

Oana Lis, despre Viorel

Viorel Lis nu regretă că nu a profitat de funcția sa

Oana Lis a vorbit și despre perioada în care Viorel conducea Primăria Capitalei. Întrebată dacă soțul său regretă că nu a profitat financiar de funcție, aceasta a susținut că fostul edil era concentrat pe muncă. Potrivit Oanei, satisfacția lui venea din proiectele realizate și din îmbunătățirea vieții bucureștenilor.

„Nu îi pare rău, pentru că nu se gândea. Lui îi plăcea să fie toată lumea mulțumită, să muncească, să facă. Avea niște viceprimari buni. Era fericit când curăța nu știu ce cartier, când a făcut nu știu ce blocuri. Înainte nu era lumină pe străzi, erau câini pe străzi, erau foarte multe probleme. Ca un primar să facă foarte multe, trebuie să fie și Consiliul General, și Guvernul. Nu poți să faci doar de unul singur.”

Emisiunea integrală se poate urmări AICI:

CITEȘTE ȘI:

Sănătatea lui Viorel Lis, din ce în ce mai șubredă! Oana, nevoită să cheme salvarea: „Urlă de durere”

Noi probleme de sănătate pentru Oana Lis, la 3 ani după ce a primit un diagnostic crunt: „Pentru biopsie trebuie să mai aștept 2 săptămâni”

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
Oana Lis, copleșită de probleme: „Mi-a venit să renunț, s-o iau razna!” Viorel Lis a alinat-o în cel mai romantic mod
Oana Lis, copleșită de probleme: „Mi-a venit să renunț, s-o iau razna!” Viorel Lis a alinat-o în cel mai romantic mod
Cum poate fi salvată Alina Apostol din închisoarea chineză. Ana Birchall este fermă: „Ambasadorul Chinei din România să fie chemat de urgență”
Cum poate fi salvată Alina Apostol din închisoarea chineză. Ana Birchall este fermă: „Ambasadorul Chinei din România să fie chemat de urgență”
De ce statul român este obligat să o ajute pe Alina Apostol, românca închisă în China. Ana Birchall: „Aici eu nu mă dau la o parte”
De ce statul român este obligat să o ajute pe Alina Apostol, românca închisă în China. Ana Birchall: „Aici eu nu mă dau la o parte”
Cum a reușit Ana Birchall să obțină transferul lui Marius Balo din China? Fostul ministrul vrea să o ajute și pe Alina Apostol
Cum a reușit Ana Birchall să obțină transferul lui Marius Balo din China? Fostul ministrul vrea să o ajute și pe Alina Apostol
Scandalul dintre Iorga și Ceanu Zheng ia amploare! „Era dispus să investească 10.000 de euro, care ar fi ajuns în buzunarul cui?”
Scandalul dintre Iorga și Ceanu Zheng ia amploare! „Era dispus să investească 10.000 de euro, care ar fi ajuns în buzunarul cui?”
Gata cu mila pe stradă. Un primar interzice hrana pentru animalele fără stăpân. Cât este amenda
Mediafax
Gata cu mila pe stradă. Un primar interzice hrana pentru animalele fără stăpân. Cât este amenda
Anunț-șoc al unui primar: referendum pentru desprinderea Maramureșului de România. Amenință inclusiv cu proteste de stradă din cauza legii reorganizării teritoriale
Gandul.ro
Anunț-șoc al unui primar: referendum pentru desprinderea Maramureșului de România. Amenință inclusiv cu proteste de stradă din cauza legii reorganizării teritoriale
A fost gimnastă a României, dar la 25 de ani s-a călugărit. Cum arată azi Maica Ecaterina, care are grijă de peste 150 de copii în Rădăuți
Prosport.ro
A fost gimnastă a României, dar la 25 de ani s-a călugărit. Cum arată azi Maica Ecaterina, care are grijă de peste 150 de copii în Rădăuți
O fetiță de 11 zile a murit după ce părinții au refuzat o injecție. Medicul nu i-a administrat-o nici la urgențe
Adevarul
O fetiță de 11 zile a murit după ce părinții au refuzat o injecție. Medicul nu i-a administrat-o nici la urgențe
Șofer de TIR român reținut după accidentul grav din Bulgaria. Cum arată autostrada Trakia la o zi după tragedie
Digi24
Șofer de TIR român reținut după accidentul grav din Bulgaria. Cum arată autostrada Trakia la o zi după tragedie
Simion îl pune la zid pe Nicușor Dan! Acuzații de „cameleonism” și ordin pentru blocarea protestului AUR
Mediafax
Simion îl pune la zid pe Nicușor Dan! Acuzații de „cameleonism” și ordin pentru blocarea protestului AUR
Cum arată acum Laura Bretan, câștigătoarea „Românii au talent” din 2016. Soprana româno-americană e de nerecunoscut
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată acum Laura Bretan, câștigătoarea „Românii au talent” din 2016. Soprana româno-americană e de nerecunoscut
FOTO. Direct din saună! Imagini hot cu Laila Hasanovic după zvonurile că s-a despărțit de Jannik Sinner
Prosport.ro
FOTO. Direct din saună! Imagini hot cu Laila Hasanovic după zvonurile că s-a despărțit de Jannik Sinner
Marius Damian de la Asia Express se topește pe picioare. De ce a slăbit atât de mult
Ciao.ro
Marius Damian de la Asia Express se topește pe picioare. De ce a slăbit atât de mult
Cine a câștigat Asia Express 2026. Ce echipă pleacă acasă cu premiul în valoare de 30.000 de euro
Click.ro
Cine a câștigat Asia Express 2026. Ce echipă pleacă acasă cu premiul în valoare de 30.000 de euro
Cum vrea Ucraina să preîntâmpine o nouă invazie după încheierea războiului. Obiectivul ambițios postbelic
Digi 24
Cum vrea Ucraina să preîntâmpine o nouă invazie după încheierea războiului. Obiectivul ambițios postbelic
Pe cine ar vota românii la alegerile din 2028. Evoluție neașteptată în preferințe, semnalată de către Remus Ștefureac, șeful INSCOP
Digi24
Pe cine ar vota românii la alegerile din 2028. Evoluție neașteptată în preferințe, semnalată de către Remus Ștefureac, șeful INSCOP
Mașina Zilei: Seat Leon 2.0 diesel din 2015, compacta spaniolă pentru drumuri lungi. Ce dotări oferă, și la ce să fii atent?
Promotor.ro
Mașina Zilei: Seat Leon 2.0 diesel din 2015, compacta spaniolă pentru drumuri lungi. Ce dotări oferă, și la ce să fii atent?
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-am combinat cu fata de la Meteo
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-am combinat cu fata de la Meteo
Șurubelniță fără fir Parkside la Lidl: ofertă cu toc inclus la 69,99 lei
go4it.ro
Șurubelniță fără fir Parkside la Lidl: ofertă cu toc inclus la 69,99 lei
Primele planete ale Sistemului Solar erau făcute din...
Descopera.ro
Primele planete ale Sistemului Solar erau făcute din...
Dezamăgire? GTA VI va rula la numai 30 fps pe console
Go4Games
Dezamăgire? GTA VI va rula la numai 30 fps pe console
CTP îl torpilează pe Nicușor Dan după ce i-a interzis lui Ovidiu Vanghele accesul la Cotroceni: „A coborât sub orice critică” / „Nu, majestate, Palatul Cotroceni aparține statului român”
Gandul.ro
CTP îl torpilează pe Nicușor Dan după ce i-a interzis lui Ovidiu Vanghele accesul la Cotroceni: „A coborât sub orice critică” / „Nu, majestate, Palatul Cotroceni aparține statului român”
Vacanță gratuită. Un oraș italian caută 100 de turiști care să-i testeze serviciile
Mediafax Italia
Vacanță gratuită. Un oraș italian caută 100 de turiști care să-i testeze serviciile
Se închid supermarketurile! Greva afectează și programul Carrefour, Lidl sau Aldi
Mediafax Spania
Se închid supermarketurile! Greva afectează și programul Carrefour, Lidl sau Aldi
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.