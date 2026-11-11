Scandalul dintre Iorga și Ceanu Zheng ia amploare! „Era dispus să investească 10.000 de euro, care ar fi ajuns în buzunarul cui?”

Iorga a rupt tăcerea și l-a atacat printr-un mesaj dur pe Ceanu / Sursa foto: Colaj Cancan
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Iorga l-a făcut praf pe Ceanu pe rețelele de socializare. Cei doi au ajuns în centrul unui scandal în care s-au aruncat replici acide. Deranjată de declarațiile făcute de influencer în emisiunea „Rezistă 10 zile închis în bunker pentru 10.000 de euro” , Iorga a decis să își spună public punctul de vedere și a postat un videoclip în care a explicat de unde a pornit disputa și ce reproșuri îi aduce creatorului de conținut.

Totul ar fi plecat de la faptul că Ceanu ar fi numit-o „bădărancă” pe Iorga, în cadrul unei emisiuni de pe canalul de Youtube al lui Zbir, susținând totodată că nu o cunoaște personal și că nu este de acord cu conținutul acesteia și cu mesajele prin care ar încuraja violența sau agresivitatea în rândul copiilor. Șatena a reacționat vehement și a catalogat poziția lui drept ipocrită, amintind de un alt scandal în care acesta ar fi fost implicat, în contextul unui conflict dintre Iuliana Beregoi și Andreea Bostănica, marcat de amenințări și gesturi agresive.

Ce îi reproșează Iorga lui Ceanu Zheng

Iorga a făcut referire la o întâmplare mai veche, petrecută, potrivit spuselor sale, în urmă cu aproximativ șapte ani. Aceasta a povestit că o tânără i-ar fi relatat la acel moment că Ceanu ar fi folosit cardul ei pentru diferite cheltuieli personale, inclusiv pentru combustibil și țigări, fără ca ea să mai fie de acord cu acest lucru. Iorga susține că aceasta i-ar fi cerut atunci explicații, însă nu ar fi primit niciun răspuns.

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„Dacă minte, amendează-mă, dă-mă în judecată! Arată-ne că nu este adevărat!”, a transmis aceasta, provocându-l pe Ceanu să dezmintă public acuzațiile.

Un alt episod readus în discuție de Iorga vizează singura întâlnire pe care susține că ar fi avut-o cu acesta, în urmă cu șapte sau opt ani, la un eveniment organizat în București. Potrivit relatării sale, Ceanu s-ar fi oferit atunci să o ajute cu transportul, însă ar fi refuzat ulterior să facă un drum suplimentar pentru a recupera geaca uitată de o altă persoană, motivând că ar fi trebuit să plătească încă trei lei pentru parcare.

„Și-a uitat omul geaca, iar el a spus: «Întoarce-te, trebuie să-i iau geaca!». El a zis că nu putea să facă treaba asta. A trebuit să mergem pe jos 800 de metri, pentru că altfel ar fi trebuit să plătească trei lei pentru parcare.”, a explicat Iorga. 

De unde ar fi pornit, de fapt, conflictul dintre cei doi

Iorga a explicat că tensiunile recente ar avea legătură și cu o posibilă colaborare profesională. Potrivit acesteia, ea și Ceanu ar fi avut același manager, iar acesta din urmă ar fi transmis că și-ar dori foarte mult să apară în filmul realizat de Iorga și Adiță. Mai mult, susține ea, Ceanu ar fi fost dispus să investească sume importante, inclusiv 10.000 de euro, pentru a obține o apariție de câteva secunde în producție.

Iorga a precizat că nu și-a dorit inițial această colaborare, însă, în cele din urmă, ar fi acceptat o apariție de scurtă durată, în schimbul promovării unui produs. Ulterior, situația ar fi degenerat după ce Adiță i-ar fi trimis lui Ceanu un mesaj prin care i-ar fi cerut să înceteze discuțiile și atacurile.

„Deci acest individ, care nu mă cunoaște și nu știe cine sunt, pentru care sunt doar o simplă bădărancă, era gata, era pregătit, era dispus să facă asta. Era dispus să investească 10.000 de euro, care ar fi ajuns în buzunarul cui? Hai să fim serioși!

În buzunarul meu personal, al unei femei pe care nici măcar nu o cunoaște, doar pentru a apărea și el o secundă într-un film. Un film făcut de mine și de Adiță.”, a mărturisit influencerița.

Potrivit relatării Iorgăi, Ceanu ar fi reacționat amenințând că va contacta mai multe companii pentru ca acestea să nu mai încheie contracte de publicitate cu el. Afirmația ar fi amplificat disputa, iar Iorga a criticat dur această atitudine, considerând-o o formă de intimidare.

Iorga: „Oprește-te!”

Spre finalul intervenției, Iorga i-a transmis lui Ceanu că ar trebui să renunțe la conflict și să își vadă de propriile proiecte. Aceasta a susținut că nu își dorește ca situația să escaladeze și a făcut referire inclusiv la faptul că bărbatul ar fi vorbit despre măsuri de protecție și bodyguarzi.

„Ca să rezolvi această situație, trebuie să te oprești. Schimbă bodyguarzii, dacă vrei, dar nu vine nimeni după tine. Trebuie să-ți vezi de treaba ta și să ne lași”, a declarat Iorga.

Iorga l-a avertizat pe Ceanu să înceteze / Sursa foto: Social media

În încheiere, aceasta a insistat că nu dorește să dezvăluie mai multe detalii despre situație, dar i-a cerut din nou lui Ceanu să pună capăt schimbului de acuzații. Iorga a lăsat să se înțeleagă că disputa ar putea lua amploare dacă acesta va continua să readucă în discuție episoade mai vechi.

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