S-a aflat cauza morții femeii din Galați, care a decedat la doar 10 minute după ce a ajuns acasă. Așteptase 6 ore la UPU și primise o rețetă

Spital. Foto: Freepik
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Tragedie în Galați, unde o femeie și-a pierdut viața la numai câteva minute după ce a fost externată de la Spitalul Județean de Urgență. Pacienta ajunsese la Unitatea de Primiri Urgențe cu mai multe simptome îngrijorătoare, însă, după aproximativ șase ore petrecute în spital, a fost trimisă acasă cu diagnosticul de colică biliară și o prescripție pentru tratament la domiciliu. La doar zece minute de la întoarcerea acasă, femeia a murit.

Evenimentul s-a petrecut sâmbătă, după ce membrii familiei au solicitat intervenția unei ambulanțe, îngrijorați de starea de sănătate a femeii. Aceasta prezenta vărsături, amețeli și dureri abdominale, iar unul dintre aspectele care au atras atenția echipajului medical a fost nivelul scăzut al saturației de oxigen din sânge. În urma evaluării inițiale, pacienta a fost transportată la Spitalul Județean din Galați, unde a fost preluată de medicii de la Urgențe.

S-a aflat cauza morții femeii din Galați

A urmat o perioadă de aproximativ șase ore în care femeia a rămas sub supraveghere medicală. În acest interval, i-au fost administrate trei perfuzii, iar medicii au efectuat evaluările pe baza cărora au stabilit diagnosticul de colică biliară. În cele din urmă, cadrele medicale au considerat că pacienta nu necesită internare și că poate continua tratamentul acasă.

Decizia de externare avea să fie urmată de un deznodământ dramatic. După ce a ajuns la domiciliu, femeii i s-a făcut din nou rău, iar la aproximativ zece minute de la întoarcerea de la spital a suferit un infarct. Familia a solicitat imediat ajutorul ambulanței, însă, în ciuda intervenției echipajului medical și a manevrelor de resuscitare, viața pacientei nu a mai putut fi salvată.

După tragedie, familia a depus o plângere la poliție, solicitând stabilirea împrejurărilor exacte în care a survenit decesul. În urma sesizării, oamenii legii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă, urmând ca cercetările să fie continuate sub supravegherea procurorilor.

În paralel, conducerea Spitalului Județean de Urgență din Galați a dispus verificări interne. A fost constituită o comisie de anchetă care trebuie să analizeze documentele medicale, investigațiile efectuate în timpul celor șase ore petrecute de femeie la UPU, tratamentul administrat și motivele pentru care s-a decis externarea acesteia.

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