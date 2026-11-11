Reacția explozivă a lui Felix Alexa după acuzațiile de hărțuire de la Teatrul Național: „A luat-o lumea razna”

Reacția explozivă a lui Felix Alexa după acuzațiile de hărțuire de la Teatrul Național: „A luat-o lumea razna”
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CANCAN.RO a obținut reacția lui Felix Alexa după ce a fost acuzat de hărțuire, agresiune și șantaj profesional. Regizorul ne-a spus fără ocolișuri că presupusele victime mint cu nerușinare și că este hotărât să își facă dreptate. El a declarat că nici prin cap nu i-ar fi trecut că are în breaslă atât de mulți colegi ipocriți și că se va asigura că vor plăti pentru tot răul făcut.

În 2022, Felix Alexa, regizor și profesor la UNATC, a fost acuzat de mai multe femei de hărțuire, agresiune și abuz de putere. Însă adevăratul scandal a izbucnit luna aceasta, după ce regizorul a fost angajat la Teatrul Național București (TNB), în ciuda acuzațiilor grave care îl urmăresc de ani buni. Decizia a reaprins controversele, iar Felix Alexa a ajuns din nou în centrul atenției.

Felix Alexa anunță război!

După zile întregi de scandal și acuzații grave, publicația noastră a stat de vorbă cu controversatul regizor. Felix Alexa a declarat că totul este o mare minciună și că are dovezi care să demonstreze acest lucru. Mai mult, el a spus că nu are de gând să lase lucrurile așa și că îi va da în judecată pe toți cei care i-au pătat imaginea. Regizorul consideră că atât presupusele victime, cât și colegii de breaslă au pus la cale tot acest circ din pură răutate și este hotărât să le ceară socoteală.

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„Să știți că așa-zisele «victime» mint. Am dovezi și le-am dat în judecată. Și voi mai da în judecată oameni care m-au defăimat… Voi cere fiecăruia daune de 100.000 de euro!!!

Cât despre colegii lipsiți total de caracter, nu pot spune decât că sunt imaginea IPOCRIZIEI. A luat-o lumea razna… Dar e și multă rea-voință și mizerie umană în cazul meu. Să defăimezi și să strici imaginea publică a unui om cunoscut pentru a te cățăra pe notorietatea lui… E INFRACȚIUNE. ȘI VOI CERE DAUNE ORICUI FACE ASTA!!!”, a declarat Felix Alexa pentru CANCAN.RO.

Felix Alexa și directoarea Teatrului Național

Felix Alexa și directoarea Teatrului Național. Sursa foto Social Media

Cum a început scandalul momentului

În 2022, mai multe foste studente și colaboratoare l-au acuzat pe Felix Alexa că s-a folosit de poziția sa de profesor și regizor pentru a le face avansuri sexuale și a pune presiune asupra lor pe plan profesional. Scandalul a ajuns și pe masa Comisiei de Etică a UNATC, care a analizat situația, dar nu a constatat încălcări ale Codului de etică.

În ianuarie 2023, au apărut noi acuzații grave. Una dintre fostele iubite ale regizorului l-a acuzat că a hărțuit-o prin mesaje, că i-a spart ușa locuinței și că i-a tăiat cauciucurile mașinii. La acea vreme, regizorul a admis că a avut relații amoroase cu foste studente, însă a ținut să precizeze că a fost vorba despre povești de dragoste asumate și consensuale.

Scandalul a luat amploare anul acesta, la sfârșitul lunii octombrie, după ce s-a aflat că Felix Alexa a fost angajat la Teatrul Național București pentru stagiunea 2026–2027. Și nu pentru orice proiect! Regizorul urma să pună în scenă spectacolul „Tartuffe”, de Molière.

Decizia a stârnit un val de indignare în rândul unor actori și regizori, care au criticat dur conducerea teatrului pentru felul în care a tratat acuzațiile din 2022. În primele zile ale scandalului, directoarea Ada Lupu Hausvater a recunoscut că știa despre acuzațiile care îl vizau pe Felix Alexa, dar a declarat că își asumă angajarea acestuia.

În luna noiembrie, scandalul a început să zguduie serios Teatrul Național din București. Doi actori ai instituției și-au dat demisia, iar la scurt timp Ministerul Culturii a anunțat că va lua situația la puricat și că va cere explicații directoarei Ada Lupu Hausvater.

Pe 10 noiembrie, după zile întregi de controverse și tensiuni, conducerea TNB a făcut un pas înapoi și a anunțat suspendarea repetițiilor pentru spectacolul „Tartuffe”, fără să precizeze când vor fi reluate. Decizia a venit în urma discuțiilor cu Ministerul Culturii.

După tot acest haos, Felix Alexa a decis să treacă la contraatac! Regizorul a anunțat că își va căuta dreptatea în instanță și că va cere daune morale pe măsura prejudiciului pe care consideră că l-a suferit. Cu alte cuvinte, nu are de gând să lase scandalul să se stingă fără ca cei pe care îi consideră responsabili să dea socoteală.

VEZI ȘI: Câți ani de pușcărie riscă Felix Alexa. Scandalul de la Teatrul Național București, departe de final: „Este cutremurător”

Marian Olteanu, despre interacțiunile sale cu regizorul Felix Alexa și abuzurile asupra femeilor: „Mai bine sparge o ușă decât să dai într-o femeie”

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