Marian Olteanu, despre interacțiunile sale cu regizorul Felix Alexa și abuzurile asupra femeilor: „Mai bine sparge o ușă decât să dai într-o femeie”

Marian Olteanu, dezvăluiri de pe platourile de filmare
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Scandalul abuzurilor din lumea teatrului continuă să scoată la iveală experiențe mai puțin cunoscute. La Dan Capatos Show, Marian Olteanu a vorbit despre întâmplări care nu trec întotdeauna de cortină. Actorul a făcut și câteva comentarii despre regizorul Felix Alexa, cu care nu a colaborat niciodată, dar pe care îl cunoaște din timpul facultății. Vezi totul în exclusivitate pe CANCAN.RO!

Marian Olteanu, despre regizorul Felix Alexa

În plin scandal care îl are în prim plan pe regizorul Felix Alexa, apar tot mai multe fire narative. Marian Olteanu, absolvent al UNATC-ului, a spus că, deși Alexa era profesor la secția de Regie, cei doi nu au colaborat niciodată. Singurele întâlniri dintre ei au avut loc sporadic, pe holurile Universității. Vezi emisiunea integrală aici!

„Eu nu am lucrat niciodată cu domnul Alexa. De obicei, când eram prin facultate, îl țin minte și ne mai salutam strict studențește. „Bună seara! Bună ziua! Bună dimineața! Salut, la revedere!” Niciodată nu am apucat să lucrez cu dumnealui. Am văzut multe spectacole regizate de Felix Alexa și unele mi-au plăcut foarte mult. «Însemnările unui nebun», cu Marius Manole, un spectacol de excepție. Cred că am văzut și «Revizorul» la TNB, când eram eu în facultate”, a declarat acesta.

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Marian Olteanu condamnă orice formă de abuz și hărțuire

Chiar dacă nu îl cunoaște personal pe regizor, actorul a vorbit despre poziția sa față de acuzațiile apărute. Marian Olteanu a declarat ferm că nu este de acord cu abuzurile, indiferent de locul în care se petrec.

„Personal, nu sunt de acord cu niciun fel de abuz, niciun fel de hărțuire sau orice fel de abuz. Fie că e la locul de muncă, fie că e în viața privată. Cred că, dacă treci printr-o relație toxică, poți ajunge la anumite stări. Nu sunt de acord cu hărțuirea femeii, nu sunt de acord cu abuzul. Repet, mai ales să dai într-o femeie. Doamne, iartă-mă, dar mai bine sparge o ușă decât să dai într-o femeie. Cel mai bine, cred eu, ar fi să existe o cameră de filmat care să funcționeze la repetiții. Ce se întâmplă în viața privată, nu știu cum să… Ce poți să faci în viața privată? Nu prea ai ce să îi faci acolo. Doar dacă ți se pare că e ceva flagrant și că s-a depășit o limită.”

Marian Olteanu joacă în serialul „Clanul” de la Pro TV. Sursă foto: Instagram

Marian Olteanu, episod tensionat la filmările pentru „Clanul”

Actorul a povestit și o experiență din perioada în care filma pentru serialul „Clanul”. Acesta a dezvăluit că a avut o relație cu o femeie al cărei fost partener ar fi avut probleme grave de gelozie. Situația a devenit tensionată când Marian Olteanu a aflat că urma să filmeze alături de fostul partener al iubitei sale de la acel moment. Olteanu nu a dorit să dezvăluie identitatea femeii sau a fostului ei iubit, însă, potrivit relatării sale, bărbatul nu voia să filmeze alături de Marian, deși despărțirea de fosta parteneră avusese loc cu aproximativ un an înainte.

„Am avut o iubită, am stat cu ea câteva luni de zile, chiar în timpul filmărilor la «Clanul». Nu vreau să divulg numele fetei sau al celuilalt fost iubit de-al ei, implicat în chestia asta. Băiatul respectiv nu voia să filmeze cu mine în serial, pentru că se despărțise de ea cu un an înainte să o cunosc eu. Și ăsta avea interdicție de la poliție, avea un ordin. Am înțeles că nu voia să filmeze cu mine pe platou.”

Emisiunea integrală se poate urmări AICI:

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