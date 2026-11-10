Mama regretatului Gabi Stângău, acuzată că i-ar fi impus fostei nore, Diana Berințan, să nu se recăsătorească: „Știți numai să judecați”

Mama regretatului Gabi Stângău, acuzată că i-ar fi impus fostei nore, Diana Berințan, să nu se recăsătorească: „Știți numai să judecați”
Gabi Stângău
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Mama lui Gabi Stângău a reacționat după apariția în spațiul public a imaginilor cu fosta sa noră, Diana Berințan, alături de noul partener. În urma comentariilor apărute online, aceasta a respins ideea că familia artistului s-ar fi opus refacerii vieții sentimentale a văduvei.

Noua relație a Dianei Berințan a stârnit numeroase reacții în mediul online, împărțind opinia publică între cei care îi susțin decizia și cei care o critică. În acest context, mama regretatului violonist a intervenit public pentru a clarifica speculațiile apărute în jurul familiei sale.

Mama lui Gabi Stângău răspunde criticilor din mediul online

După apariția unor comentarii potrivit cărora nu și-ar fi dorit ca fosta noră să își refacă viața sentimentală, mama lui Gabi Stângău a decis să lămurească situația.

Totul a pornit de la un mesaj publicat pe rețelele de socializare, în care o persoană i-a reproșat presupusa atitudine față de Diana Berințan.

”Cu respect pentru ambele doamne! Dumnezeu să-l odihnească pe violonist, dar nimeni nu îi dă dreptul mamei soacre să îi impună nurorii să nu își refacă viața! E tânără și frumoasă!”

La scurt timp, mama artistului a răspuns public și a transmis că nu a intervenit niciodată în deciziile personale ale fostei sale nurori.

”Dar i-am impus eu să nu se recăsătorească? Știți numai să judecați”, a răspuns doamna Livia.

De asemenea, aceasta s-a declarat deranjată de criticile venite din partea unor persoane care, în opinia sa, nu cunosc realitatea din familia lor.

Familia artistului îi păstrează vie memoria

La aproape trei ani de la dispariția lui Gabi Stângău, apropiații continuă să îi aducă omagii și să îi cinstească memoria. Familia l-a comemorat în repetate rânduri și a transmis mesaje dedicate regretatului violonist.

Diana Berințan, despre noul ei iubit

Diana Berințan a ales să vorbească public despre noua etapă din viața sa și s-a afișat pentru prima dată alături de actualul partener. Cu toate acestea, a preferat să nu dezvăluie identitatea bărbatului.

Într-un mesaj public, văduva lui Gabi Stângău a explicat că păstrează cu respect amintirile trecutului, dar consideră că este important să privească și către viitor.

”Unele amintiri vor avea întotdeauna un loc aparte în sufletul meu. Sunt părți din povestea mea pe care le voi purta mereu cu mine, cu iubire și respect. Dar cred că putem păstra frumosul din ceea ce a fost și, în același timp, să ne bucurăm de ceea ce viața ne oferă astăzi.

Astăzi sunt recunoscătoare pentru oamenii care îmi aduc liniște, pentru zâmbetele sincere, pentru momentele care îmi fac sufletul fericit și pentru toate începuturile frumoase pe care nu le putem anticipa”, a mai declarat văduva lui Gabi Stângău.

CITEŞTE ŞI: Familia regretatului violonist Gabi Stângău reacționează dur după ce Diana Berințan și-a refăcut viața: „Vedeți, oameni buni…”

Văduva regretatului violonist Gabi Stângău iubește din nou: „Pentru că a fost mult timp doar ploaie pe strada mea, acum a răsărit soarele”

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