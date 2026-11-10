Familia regretatului violonist Gabi Stângău reacționează dur după ce Diana Berințan și-a refăcut viața: „Vedeți, oameni buni…”

Familia regretatului violonist Gabi Stângău reacționează dur după ce Diana Berințan și-a refăcut viața: „Vedeți, oameni buni...”
Diana Berniţan
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O persoană apropiată familiei lui Gabi Stângău a transmis un mesaj pe rețelele de socializare după ce Diana Berințan a făcut publică noua sa relație. Reacția a venit la scurt timp după ce văduva regretatului violonist a publicat prima imagine alături de bărbatul care îi este acum alături.

Noua relație a Dianei Berințan a generat reacții împărțite atât în rândul admiratorilor lui Gabi Stângău, cât și în familia artistului. În timp ce o parte dintre oameni consideră că este firesc ca aceasta să își refacă viața, alții au readus în discuție un subiect care a provocat controverse încă din momentul decesului interpretului: locul în care acesta a fost înmormântat.

Reacția familiei lui Gabi Stângău

La două zile după ce Diana Berințan a confirmat public că trăiește o nouă poveste de dragoste, o persoană din familia lui Gabi Stângău a publicat un mesaj referitor la locul de veci al artistului.

Potrivit apropiaților, familia și-ar fi dorit ca acesta să fie înmormântat în localitatea natală, pentru a putea fi vizitat mai des. În schimb, Gabi Stângău a fost înmormântat în satul soției sale.

„Vedeți, oameni buni… de asta trebuia să-l lase acasă lângă familia lui. A rămas acolo, într-un sat, al nimănui”, a declarat o persoană din familia lui Gabi Stângău.

Subiectul locului în care urma să fie înmormântat Gabi Stângău a fost discutat și în perioada în care artistul s-a stins din viață. Familia ar fi preferat ca acesta să fie înmormântat în comuna natală, în timp ce Diana Berințan și-ar fi dorit ca locul de veci să fie în satul său.

De asemenea, pe crucea funerară sunt inscripționate atât numele lui Gabi Stângău, cât și cel al Dianei Berințan. Potrivit informațiilor apărute la acel moment, văduva artistului și-ar fi exprimat dorința de a fi înmormântată în același loc.

Ce spune Diana Berințan despre noua ei relație

La aproape trei ani de la moartea lui Gabi Stângău, Diana Berințan a anunțat că și-a refăcut viața sentimentală. Tânăra, în vârstă de 29 de ani, a publicat prima fotografie alături de actualul partener chiar de ziua sa de naștere.

Cu această ocazie, Diana Berințan a transmis un mesaj despre schimbările din viața ei și despre felul în care privește acum trecutul și viitorul.

„Unele amintiri vor avea întotdeauna un loc aparte în sufletul meu. Sunt părți din povestea mea pe care le voi purta mereu cu mine, cu iubire și respect. Dar cred că putem păstra frumosul din ceea ce a fost și, în același timp, să ne bucurăm de ceea ce viața ne oferă astăzi.

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