Mama lui Gabi Stângău nu își poate alina durerea nici acum! Mesajul emoționant transmis la mormântul fiului

Mama lui Gabi Stângău nu își poate alina durerea nici acum! Mesajul emoționant transmis la mormântul fiului
Mama lui Gabi Stângău/ sursa foto: colaj CANCAN
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Gabi Stângău a murit în urmă cu doi ani. Mama acestuia nu își poate alina durerea nici acum. Ea merge adesea la mormântul fiului său, iar de curând a transmis și un mesaj emoționant în mediul online. 

Gabi Stângău s-a stins din viață la vârsta de 32 de ani, în urma unui cumplit accident cu ATV-ul. În ciuda eforturilor depuse de medici, celebrul violonist din Maramureș nu a mai putut fi salvat. La doi ani distanță, mama sa își strigă durerea în continuare. Femeia s-a dus din nou la mormântul fiului său, iar în mediul online a scris un mesaj prin intermediul căruia a transmis că nici acum nu îi vine să creadă că și-a pierdut băiatul.

Mesajul emoționant transmis de mama lui Gabi Stângău

Mama regretatului violonist nu reușește nici astăzi să își revină după moartea fiului ei. Aceasta a fost la mormânt și a publicat o imagine emoționantă în mediul online. În dreptul fotografiei, femeia a scris un mesaj în care a mărturisit că nu este nimic mai greu pe lumea asta decât să îți pierzi copilul.

Copleșită de durere, mama mărturisește că dorul de fiul său este tot mai puternic și că încă îi este greu să accepte pierderea acestuia. Mama acestuia a subliniat încă o dată că îl iubește necondiționat.

„A fost mama azi la tine, nu pot să cred că nu mai ești, nu cred. Tot sper să mă aștepți, cum făceai odată când veneam la Baia Mare. Acuma nu mai ești, unde să te caut, nu știu. Te iubesc, omul meu drag!”, a scris mama lui Gabi Stângău în mediul online.

Mama lui Gabi Stângău/ sursa foto: social media

Mama lui Gabi Stângău/ sursa foto: social media

De ce a murit Gabi Stângău

Gabi Stângău a fost unul dintre cei mai cunoscuți violoniști. El a avut o carieră de succes, însă destinul a avut alte planuri pentru el. În anul 2024, bărbatul a fost implicat într-un accident care a avut loc în localitatea Dumbrăvița, județul Maramureș.

Violonistul se afla pe ATV, iar la un moment dat a pierdut controlul și ar fi intrat într-un șanț. La fața locului s-au deplasat de urgență echipajele medicale, însă impactul i-a fost fatal, astfel că nu au mai putut face nimic.

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