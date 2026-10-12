Tragedie în incinta Selgros! Un tată de 42 de ani a murit după ce a fost electrocutat. Familia cere despăgubiri uriașe!

Tragedie în incinta Selgros! Un tată de 42 de ani a murit după ce a fost electrocutat. Familia cere despăgubiri uriașe!
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O zi obișnuită de muncă s-a transformat într-o tragedie care, la zece ani distanță, încă se judecă în instanță. Un bărbat de 42 de ani, din Bacău, soț și tată a doi copii, a fost electrocutat în timp ce lucra la o instalație electrică din incinta Selgros. A suferit arsuri grave și a murit nouă zile mai târziu, la spital. Familia sa cere acum despăgubiri de sute de mii de euro și încearcă să afle cine poartă responsabilitatea tragediei. Deși accidentul s-a produs la Selgros, compania nu figurează printre firmele chemate să răspundă civil în dosar. Procesul vizează responsabilitatea persoanelor implicate și a societăților General Electric SRL și Delgaz Grid SA.

Accidentul s-a produs pe 2 august 2016. Potrivit situației descrise în dosarul obținut de CANCAN.RO, victima efectua lucrări la instalația electrică din zona Selgros Bacău și monta siguranțe în momentul în care tensiunea ar fi revenit în instalație.

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Bărbatul nu era prezentat în proces ca angajat al Selgros, ci ca muncitor implicat în lucrările la instalația electrică, în legătură cu care figurează în dosar și societatea General Electric SRL.

Bărbatul a fost electrocutat în timp ce înșuruba ultima piuliță

Bărbatul a suferit arsuri pe aproximativ 55% din suprafața corpului și a fost dus mai întâi la un spital din Bacău, apoi transferat la București. Însă pe 11 august 2016 a murit, iar de aici a început războiul judiciar.

Anchetatorii au încercat să stabilească dacă instalația fusese repusă sub tensiune înainte ca lucrarea să fie terminată și înainte ca muncitorul să iasă din zona periculoasă.

Procurorii au trimis două persoane în judecată, susținând că mai multe nereguli și greșeli ar fi contribuit împreună la producerea accidentului.

În proces figurează, în calitate de părți responsabile civilmente, SC General Electric SRL și SC Delgaz Grid SA (fosta E.ON Distribuție România). Cele două societăți au formulat, la rândul lor, apeluri în dosar.

Procesul penal a fost însă ulterior afectat de intervenția prescripției, iar acum bătălia s-a mutat pe latura civilă.

Un detaliu din dosar spune aproape întregul context al tragediei. În timpul discuțiilor din instanță, judecătorii au insistat asupra momentului în care victima ar fi fost încă în instalație, ocupată să termine lucrarea, fiind evocată inclusiv scena în care bărbatul „înșuruba cea din urmă piuliță”.

Instanța vrea să afle acum dacă, în acel moment, muncitorul putea lucra în siguranță și cine trebuia să se asigure că energia electrică nu revine cât timp el se afla încă acolo.

Pentru familie, întrebările sunt cu atât mai dureroase cu cât omul plecase la serviciu și nu s-a mai întors niciodată acasă.

Soția și cei doi copii au cerut câte 300.000 de euro

După tragedie, soția și cei doi copii ai victimei s-au constituit părți civile. La început, familia solicitase 50.000 de lei daune materiale și câte 300.000 de euro daune morale pentru fiecare dintre cei trei membri.

Ulterior, pretențiile materiale au fost majorate spectaculos. Familia a ajuns să solicite 1.176.976 de lei daune materiale, la care s-au adăugat 300.000 de euro daune morale pentru fiecare dintre soție și cei doi copii.

Asta înseamnă, numai din punctul de vedere al daunelor morale, o solicitare totală de 900.000 de euro.  Au fost invocate aici cheltuielile de înmormântare, pomenirile, întreținerea locului de veci și costurile legate de succesiune.

Însă cea mai mare parte a pretențiilor provenea din banii despre care familia susținea că victima i-ar fi adus în casă dacă ar fi rămas în viață.

Aici s-a vorbit inclusiv despre pasiunea și activitatea pe care victima le avea în apicultură.

Familia a cerut, astfel, 693.000 de lei, sumă despre care a susținut că reprezintă veniturile pe care bărbatul le-ar fi putut obține din această activitate.

În plus, pentru cei doi copii a fost solicitată o sumă de 433.896 de lei, reprezentând diferența dintre pensia de urmaș primită de aceștia și veniturile pe care tatăl lor le-ar fi putut aduce familiei până la terminarea studiilor.

Judecătorii nu au acceptat toate calculele

Instanța a apreciat că veniturile viitoare din apicultură nu fuseseră demonstrate suficient de clar, iar în cazul copiilor a constatat că pensia de urmaș primită era deja mai mare decât suma rezultată din calculul întreținerii raportat la veniturile tatălui.

Astfel, Judecătoria Bacău a admis doar o parte dintre pretențiile familiei. Soției i-au fost acordate 42.167 de lei cu titlu de daune materiale, precum și 80.000 de euro daune morale. Fiecăruia dintre cei doi copii i-au fost acordate, de asemenea, 80.000 de euro daune morale.

În total, prima instanță a stabilit 240.000 de euro daune morale, la care se adaugă suma acordată soției pentru prejudiciul material.

Este însă esențial de precizat că hotărârea nu reprezintă finalul poveștii. Dosarul a ajuns în apel la Curtea de Apel Bacău, iar soluția definitivă nu a fost încă pronunțată.

Victima, descrisă ca „un familist convins”

Dincolo de sumele impresionante și de hârtiile strânse în ani de proces, în dosar apare și imaginea omului rămas în urma tragediei.

Martorii l-au descris drept un bărbat implicat în viața familiei, calm, gospodar și apropiat de soție și de cei doi copii. Soacra sa a povestit în instanță că îl considera ca pe propriul copil și că, după accident, viața familiei s-a schimbat radical.

Judecătorul primei instanțe a subliniat și faptul că cei doi copii erau minori atunci când și-au pierdut tatăl și că lipsa acestuia nu se resimte doar în perioada imediat următoare tragediei, ci pe tot parcursul maturizării lor.

În 2026, Curtea de Apel Bacău a decis că mai sunt lucruri care trebuie lămurite.

A fost dispusă o nouă expertiză tehnică, iar specialistul trebuie să refacă practic traseul accidentului: ce s-a întâmplat în acea zi, dacă toate regulile au fost respectate, dacă instalația putea fi pusă în funcțiune în acel moment și ce greșeli, dacă au existat, au contribuit la moartea muncitorului.

Expertiza este atât de amplă încât a fost estimată la aproximativ 45.000 de lei, instanța stabilind pentru început un onorariu de 25.000 de lei.

Expertul s-a întors inclusiv la locul în care s-a produs tragedia, în incinta Selgros Bacău, pentru a vedea instalația și pentru a încerca să reconstruiască exact ce s-a întâmplat.

La termenul din 7 octombrie 2026, Curtea de Apel Bacău a amânat din nou judecarea cauzei, pentru depunerea raportului de expertiză, și a stabilit următorul termen pentru 18 noiembrie 2026.

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