Detaliul neștiut despre viața amoroasă a lui Alex Gîlcă, dezvăluit de Valerie Lungu înainte de finala Asia Express

Detaliul neștiut despre viața amoroasă a lui Alex Gîlcă, dezvăluit de Valerie Lungu înainte de finala Asia Express
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Valerie Lungu a spus adevărul despre trecutul lui Alex Gîlcă / Sursa foto: Social media
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Relația dintre Valerie Lungu și Alex Gîlcă a atras atenția publicului odată cu participarea celor doi la emisiunea „Asia Express”, pe Drumul Mătăsii. Pe parcursul competiției, au avut de înfruntat numeroase provocări și momente tensionate, care le-au testat răbdarea și rezistența. Cu toate acestea, au reușit să facă echipă și să ajungă împreună până în ultima etapă a show-ului de la Antena 1.

În urma apariției la podcastul moderat de Bursucu, Valerie Lungu a făcut o declarație neașteptată cu privire la trecutul soțului său, în vârstă de 31 de ani. Aceasta a dezvăluit că este prima femeie din viața partenerului său.

„El nu a avut iubite la viața lui. Nu au fost nici măcar relații pasagere. El este mai mic decât mine cu un an”, a explicat Valerie Lungu.

Alex Gîlcă se ocupă de treburile casnice

În cadrul aceluiași interviu, influencerița a mai evidențiat modul în care își împart responsabilitățile în cuplu. Tânăra a spus că soțul său este cel care se ocupă, în mare parte, de sarcinile din gospodărie.

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„Eu nu duc gunoiul. Când vom avea copii, o să gătesc și eu, dar o să gătim împreună, că suntem o familie. Facem lucrurile împreună în casa noastră. El ne face plinul (n.r. la mașini). Cumpărăturile el le face”, a mai spus influencerița.

Alex Gîlcă, sprijinul de nădejde al influenceriței în treburile gospodărești / Sursa foto: Social media

La capitolul curățenie, Valerie Lungu a mărturisit că se bucură de ajutorul unei persoane angajate să facă acest lucru.

Concurenții de la „Asia express” formează un cuplu de câțiva ani și au trecut prin multe momente dificile împreună. În urmă cu un an, Alex a suferit un accident grav la picior. Soția sa a fost cea care l-a îngrijit și l-a susținut din punct de vedere financiar pe întreaga perioadă.

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