Am aflat adevărul despre Valerie Lungu! Câte clase și ce studii are concurenta de la Asia Express, de fapt

Valerie Lungu participă la noul sezon Asia Express împreună cu soțul ei, Alex Gîlcă. Deși este foarte activă în mediul online și este deschisă atunci când vine vorba de viața personală, puțini știu câte clase și ce studii are, de fapt.

Valerie Lungu are 32 de ani, s-a născut la Chișinău, este creatoare de conținut și a devenit cunoscută publicului larg în anul 2019, atunci când a participat la emisiunea „Bravo, ai stil!”.

Are aproximativ 2,5 milioane de urmăritori pe TikTok și peste un milion pe Instagram. Chiar dacă este deschisă cu orice detaliu din viața ei, puțini știu că are studii în domenii artistice și media. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Câte clase și studii are Valerie Lungu, de fapt

Concurenta de la Asia Express are o carieră impresionantă. Creatoarea de conținut prezintă fanilor ei un stil de viață care combină moda, beauty-ul și călătoriile de lux.

Pe lângă asta, tânăra de peste Prut are studii superioare. Valerie Lungu a absolvit UNATC, dar și Școala de Jurnalism „Tudor Vornicu”. Ea locuiește în Capitală de mai mulți ani.

De ce s-a dus la Asia Express

Valerie Lungu și Alex Gîlcă formează una dintre cele mai puternice echipe la Asia Express. În urmă cu ceva timp, concurenta a mărturisit că și-a dorit să facă parte din această experiență, pentru că a vrut să iasă din zona de confort.

Cei doi îndrăgostiți au simțit nevoia unei schimbări majore, cum numai Drumul Mătăsii poate oferi.

„Am ales să mergem la Asia Express pentru că simţim că e momentul să ieşim complet din zona de confort. Pentru noi e mai mult decât o experienţă, e o provocare personală să ne învingem fricile şi să vedem de ce suntem cu adevărat capabili. Vrem să ne resetăm stilul de viaţă, iar la finalul acestei experienţe ne dorim să fim o versiune mai bună a noastră, mai prezenţi, mai empatici şi capabili să ne bucurăm cu adevărat de fiecare moment”, au transmis cei doi.

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Valerie și Alex au fost despărțiți în anul 2024. Cu toate acestea, au decis să își mai acorde o șansă. Cei doi au plecat la Asia Express logodiți, iar la câteva luni distanță de la încheierea filmărilor au făcut pasul cel mare. Petrecerea a fost una inspirată din anii ’70, astfel că și ținutele au fost pe măsură.

Șatena a optat pentru o rochie lungă, mulată, din dantelă, pe care a accesorizat-o cu o pălărie crem, supradimensionată. Buchetul pe care l-a ales a fost unul simplu, alcătuit din flori de câmp. La polul opus, Alex a purtat un costum clasic negru, alături de o cămașă simplă albă.

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