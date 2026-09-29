Valerie Lungu și Alex Gîlcă, primele imagini de la cununia civilă. Ce rochie a ales concurenta de la Asia Express 2026

La doar câteva luni după ce Alex Gîlcă a cerut-o în căsătorie, Valerie Lungu a devenit oficial soția lui. Cei doi au ales să facă pasul în mare secret. Cununia civilă a avut loc într-o locație deosebită, amenajată cu atenție până la cele mai mici detalii.

După mai bine de trei ani de relație, Valerie Lungu și Alex Gîlcă au făcut pasul către căsătorie și au devenit oficial soț și soție. Cununia civilă a avut loc pe 23 septembrie, într-un cadru discret, iar primele imagini de la eveniment au fost publicate abia după aproximativ o săptămână.

Ce rochie a ales Valerie Lungu la cununia civilă

Cei doi au ales să împărtășească ulterior cu urmăritorii câteva momente de la ziua în care și-au unit destinele. Fotografiile surprind atât atmosfera de la restaurant, cât și ținutele alese de miri și detalii din decorul pregătit pentru invitați.

Valerie și Alex au trecut prin mai multe etape importante de-a lungul relației, iar cererea în căsătorie a reprezentat unul dintre momentele care au pregătit acest pas. Alex Gîlcă a organizat o surpriză specială pentru partenera sa, iar momentul a fost imortalizat și prezentat ulterior în mediul online. Concurenta de la Asia Express a arătat atunci inelul de logodnă și a împărtășit cu fanii emoțiile trăite, în timp ce Alex a publicat, la rândul său, imagini din acea zi.

Pentru cununia civilă, influencerița a optat pentru un outfit inspirat de eleganța anilor ’70. A purtat o rochie lungă din dantelă, mulată, accesorizată cu o pălărie crem, supradimensionată. Buchetul ales a fost unul simplu, alcătuit din flori de câmp, care s-a potrivit cu întregul stil al evenimentului.

Mirele a ales un costum elegant, format din costum negru, cămașă albă și papion, completând astfel apariția sofisticată a soției sale. Petrecerea a avut loc într-un restaurant elegant, unde decorul a continuat aceeași tematică vintage. Florile, lumânările înalte și sfeșnicele aurii au contribuit la atmosfera intimă și rafinată a serii.

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