Jador le-a cerut ajutorul fanilor, după ce și-a cumpărat casă nouă: ”Vrem să o mobilăm!”

Jador
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Jador a schimbat placa! Manelistul a lăsat fițele și opulența deoparte și și-a cumpărat o casă modestă, unde urmează să se mute cu Oana Ciocan și fiul lor. După ani în care imaginea artistului a fost legată de lux și extravaganță, de data aceasta alegerea lui este una mult mai simplă și, aparent, făcută cu gândul la familie.

Casa se află în București și este suficient de mare pentru cei trei, însă nu are nimic din aerul unei vile de fițe cu care ne-a obișnuit manelistul. În schimb, Jador vrea să o transforme complet înainte de mutare și deja a început să caute oameni care să-l ajute.

Jador și-a cumpărat o nouă casă!

Manelistul le-a arătat urmăritorilor primele imagini cu proprietatea și a dezvăluit că locuința are 260 de metri pătrați, iar curtea măsoară 550 de metri pătrați. Spațiu are din plin. Lux ostentativ, mai puțin. Iar pentru Jador pare să conteze mai mult să aibă loc pentru Oana și pentru micuțul Avram decât să impresioneze pe cineva.

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Numai că locuința nu este gata de mutat. Artistul a spus că vrea să o amenajeze complet, de la mobilă și paturi până la băi și celelalte detalii.

Jador și noua casă

Jador și noua casă

„I-am luat casă și vrem să o mobilăm. Casa are 260 de metri pătrați și avem 550 de metri de curte în București. Cine poate să ne ajute cu cea mai calitativă mobilă, ne dorim să facem mobila să fie frumoasă pentru casa noastră, paturi, tot ce ne trebuie. Trebuie să amenajăm casa de la zero, inclusiv mobilă, băi, tot”, a declarat Jador, pe Instagram.

În prezent, Jador locuiește deja cu Oana Ciocan și băiețelul lor într-o altă proprietate. Acum, cei trei urmează să-și mute viața într-un nou loc. Și, judecând după ce a povestit artistul, nu vrea să facă lucrurile pe jumătate. Casa trebuie pusă la punct complet înainte ca familia să se instaleze.

Abia avea bani de o pâine în liceu

Contrastul dintre trecutul și prezentul lui Jador este uriaș. Artistul a povestit că, în perioada liceului, primea de la tatăl său 40 de lei pe săptămână și că banii trebuiau împărțiți între transport și mâncare. Situația era atât de grea încât a făcut o mărturisire șocantă despre acea perioadă.

„În liceu am mâncat hârtie igienică de foame, că tata îmi dădea 40 de lei pe săptămână. Aveam 40 de lei. Era 9 lei autobuzul dus, 9 lei întors. Mai rămâneau 22 de lei, cu 22 de lei. Era 3 lei un sendviș, juma’ de pâine cu parizer, ce-mi punea el acolo, așa, și cu două felii de cașcaval, bă, și nu mă săturam”, a declarat Jador într-un podcast.

VEZI ȘI: Jador, acuzat de o minoră că i-a făcut propuneri indecente! Artistul a intrat în vorbă cu ea, apoi a chemat-o la București cu tot cu prietene

Jador, mesaj despre familie alături de iubita lui: „Vei iubi și vei fi iubit”

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