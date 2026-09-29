Îl mai ții minte pe „mutulică” de la Insula Iubirii (sezonul 4)? Părăsit de Marinela pentru ispita George Zănoagă, Iulian s-a mutat în Berlin și și-a refăcut viața. Ireal cum arată acum

Îl mai ții minte pe "mutulică" de la Insula Iubirii (sezonul 4)? Părăsit de Marinela pentru ispita George Zănoagă, Iulian s-a mutat în Berlin și și-a refăcut viața. Ireal cum arată acum
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Cum arată Iulian de la Insula Iubirii
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Îți mai aduci aminte de „Mutulică”, așa cum era poreclit Iulian Chiru în sezonul 4 de la Insula Iubirii? Au trecut opt ani de când telespectatorii îl vedeau în Thailanda, iar între timp viața fostului concurent s-a schimbat considerabil. Iulian s-a mutat la Berlin, și-a schimbat look-ul și și-a întemeiat o familie.

În 2018, Iulian Chiru a mers la Insula Iubirii alături de iubita lui, Marinela Mavrodin. Cei doi aveau o relație de aproximativ doi ani la momentul participării și păreau pregătiți să își testeze sentimentele în cadrul emisiunii. Mai mult, tânărul în vârstă de 24 de ani o ceruse în căsătorie pe partenera sa, astfel că cei doi aveau planuri serioase pentru viitor.

Lucrurile au luat însă o turnură neașteptată încă din primele zile. Marinela s-a apropiat de ispita George și a recunoscut că se simte atrasă de acesta. Cei doi au petrecut timp împreună, iar Iulian a aflat despre apropierea lor, moment care a dus la despărțirea celor doi. Marinela și Iulian au devenit astfel primul cuplu care s-a separat în sezonul 4 al emisiunii.

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Înainte de participarea la emisiune, Iulian făcuse eforturi pentru a-și salva relația cu Marinela și continua să lupte pentru povestea lor. La Insula Iubirii, însă, apropierea acesteia de ispita George a schimbat definitiv lucrurile. După încheierea experienței din Thailanda, cei doi au ajuns să se despartă, iar fiecare și-a continuat viața pe un drum diferit.

Cum arată Iulian Chiru în prezent

Astăzi, drumurile lor sunt însă diferite. Iulian Chiru locuiește la Berlin și formează un cuplu cu o brunetă. Pe rețelele de socializare, fostul concurent publică fotografii alături de partenera sa.

Și aspectul său este diferit față de cum arăta în urmă cu opt ani„Mutulică” poartă acum barbă și este tuns scurt, având un look matur, schimbat față de perioada în care participa la Insula Iubirii.

Sursa foto: Facebook

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