Cuplul de la Insula Iubirii s-a despărțit? Ispita și concurentul au avut o relație la distanță

Cuplul de la Insula Iubirii s-a despărțit? Ispita și concurentul au avut o relație la distanță
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Cuplul Insula Iubirii/ sursa foto: CANCAN
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Au plecat de la insulă împreună, însă la început nu formau un cuplu. S-au întâlnit în Thailanda, s-au înțeles de minune, așa că în final au ajuns să aibă o relație. Ispita și concurentul au mărturisit la Insula Iubirii – Reuniuni că stau în orașe diferite, iar dacă până acum distanța nu era o problemă, ei bine, în cele din urmă și-a spus cuvântul. 

A participat de două ori la Insula Iubirii. În sezonul opt, focoasa ispită feminină și-a găsit fericirea. Ea s-a apropiat de un concurent din vilă, iar legătura lor puternică a rezistat chiar și după încheierea filmărilor.

Cei doi și-au oficializat relația, au format un cuplu timp de un an și jumătate, ba chiar au făcut dezvăluiri incredibile despre povestea lor de dragoste la Insula Iubirii – Reuniuni. La doar câteva luni distanță de la apariție, pare că idila lor s-a încheiat. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

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Cuplul de la Insula Iubirii s-a despărțit?

Nu vă mai ținem pe jar, așa că vă spunem că este vorba despre Anamaria Vaida și Claudiu Dragotă. Bărbatul a mers în Thailanda alături de Simona, însă s-a lăsat sedus de roșcată. Ajunși în țară, și-au oficializat relația, însă după un an și jumătate pare că și-au spus adio.

Ce i-a dat de gol? Cei doi nu se mai urmăresc pe rețelele de socializare, iar asta ridică semne de întrebare. Până în acest moment, niciunul dintre ei nu a abordat acest subiect, dar rămâne de văzut cum vor decurge lucrurile dintre ei.

Conturile lui Claudiu și a Anamariei/ sursa foto: Instagram

Conturile lui Claudiu și a Anamariei/ sursa foto: Instagram

Anamaria Vaida și Claudiu Dragotă au avut relație la distanță

Dacă într-adevăr s-au separat, unul dintre motivele care ar fi putut duce la despărțire este că cei doi au avut o relație la distanță. În urmă cu câteva luni, la Insula Iubirii – Reuniuni, Anamaria a mărturisit că deși locuiesc în orașe diferite, nu îi este teamă că va călca strâmb.

„E o relație la distanță, sănătoasă, pentru că ajungem să ne cunoaștem atât când suntem la distanță, cât și atunci când suntem împreună (…) Să știi că primesc această întrebare (n.r. dacă nu se teme că este înșelată). Consider că dacă trăim cu teama, nu mai trăim”, declara Anamaria Vaida, la Insula iubirii – Reuniuni.

VEZI ȘI: Insula iubirii, compromisă?! Supărare mare după ce unul dintre cele mai controversate cupluri s-a dat de gol

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