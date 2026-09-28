”Du-te la școală, fata mea”, îi spunea Bianca Ghiurcă ispitei Gabriella. Dar câte clase are ea, de fapt?

”Du-te la școală, fata mea”, îi spunea Bianca Ghiurcă ispitei Gabriella. Dar câte clase are ea, de fapt?
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Bianca Ghiurcă /Foto: Captură Antena 1
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Se încinge atmosfera tot mai mult la Insula Iubirii. Concurenții sunt mai degajați, așa că au apărut și primele trădări. Cel care până acum a încălcat cele mai multe dintre regulile impuse de parteneră este Prințu. Acesta s-a apropiat periculos de mult de Gabriella, iar imaginile cu cei doi au înfuriat-o pe Bianca. Însă aceasta și-a descărcat nervii asupra ispitei, la adresa căreia nu a avut prea multe cuvinte de laudă. Însă, deși a criticat-o pe brunetă, nici ea nu e prea departe.

După ce a văzut apropierile dintre soțul ei și ispita Gabriella, Bianca Ghiurcă a răbufnit. Însă furia ei nu s-a revărsat asupra partenerului care pare cucerit de ispită, ci asupra Gabriellei. Concurenta nu s-a sfiit să o critice din plin, s-a luat de felul în care vorbește și chiar a sfătuit-o să mai treacă pe la școală.

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„Du-te la școală, fata mea”, îi spunea Bianca Ghiurcă ispitei Gabriella, după ce a văzut imaginile ce au revoltat-o.

Câte clase are Bianca Ghiurcă?

Ei bine, deși i-a spus vehement Gabriellei că trebuie să mai treacă pe școală, se pare că nici Bianca Ghiurcă nu stă prea bine la acest capitol. La interviurile difuzate la începutul emisiunii, aceasta a dezvăluit fără rețineri că nici ei nu i-a plăcut prea mult școala.

Mai exact, fosta concurentă a mărturisit că a început să lucreze de la vârsta de 16 ani, tocmai pentru că școala nu a atras-o deloc. Mai mult, se pare că aceasta era o elevă rebelă și a decis să renunțe repede la învățătură.

„Eu am început să lucrez de la vârsta de 16 ani pentru că școala nu mi-a plăcut niciodată. Așa că am decis să încep munca. Numai că am făcut câteva boacăne la școală, cum se zice”, mărturisea Bianca.

@ione.o1 #insulaiubirii ♬ original sound – 💁‍♀️

Așadar, dacă Bianca Ghiurcă a început să muncească de la vârsta de 16 ani, înseamnă că are doar opt clase absolvite. Fanii Insula Iubirii nu au pierdut acest aspect din vedere, iar când au văzut că aceasta se ia de ispita Gabriella au readus imediat la suprafață declarațiile sale.

Internauții au mers și mai departe și au subliniat că nici Prințu nu este mai presus. Acesta a mărturisit că până acum nu a citit nicio carte, iar fanii au subliniat și acest lucru și au sfătuit-o pe Bianca să nu le mai dea altora lecții.

 

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Foto: Instagram, captură Antena 1

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