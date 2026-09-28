S-a aflat ce a făcut Armina în Albania, de fapt. Înainte să-l cunoască pe Marcel, a locuit 3 luni acolo

Armina și Marcel au ajuns în Thailanda pentru sezonul X, Insula Iubirii. În cadrul emisiunii, au ieșit la iveală detalii importante despre viața concurentei, iar cu cât se difuzează mai multe ediții, cu atât se află informații incredibile.

În episodul 7, imaginile difuzate pe Antena Play prezintă o nouă Armina. Concurenta a făcut noi dezvăluiri importante despre trecutul ei. Aceasta a devenit DJ pentru colegii din vilă, a „arestat” tableta și a pus muzică albaneză.

Decizia partenerei lui „Maluma de România” i-a surprins pe toți. Nattasha s-a arătat mulțumită de piesele pe care le-a ales colega ei din vilă, iar de acolo s-a aflat că Armina a locuit în Albania timp de trei luni. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

S-a aflat ce a făcut Armina în Albania, de fapt

Armina și Marcel sunt căsătoriți civil, însă au decis să meargă la Insula Iubirii să își testeze relația. Comportamentul celor doi a fost aspru criticat încă de la început, iar gelozia extremă a concurentei le va întrerupe șederea în Thailanda. Până la acel moment, tânăra a venit cu detalii importante despre trecutul ei. Judecând după numeroasele povești pe care le-a avut în cadrul emisiunii, putem spune că are o vastă experiență de viață.

După ce a spus că a locuit în Monaco și Tenerife, Armina a dezvăluit că a stat și în Albania. În imaginile difuzate exclusiv pe Antena Play, în episodul 7 se poate observa cum fredonează o piesă albaneză, iar Nattasha rămâne surprinsă de alegerea melodiei. În acel moment, ea nu a ezitat și a spus că a petrecut acolo trei luni la o prietenă bună. Mai mult decât atât, a explicat că a cunoscut persoane importante din Albania și că vorbește albaneză.

„Pe toate le știu (n.r piesele). Am stat în Albania vreo trei luni. În Tirana, am o prietenă bună. L-am cunoscut și pe Noizy și pe Tony. Știu să și vorbesc”, a declarat Armina la Insula Iubirii.

Ce a făcut Marcel la insulă

Dacă până acum Marcel a stat separat de ceilalți concurenți și de ispitele feminine, soțul Arminei nu s-a mai abținut și s-a lăsat purtat de val. Acesta a băut și s-a distrat alături de cei din vilă, astfel că a revenit „Maluma de România”, așa cum îl știau toți în sezonul opt.

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