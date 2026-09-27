Motivul pentru care Ahmed și Andra au fost descalificați de la „Casa iubirii”. S-a aflat ce aveau concurenții în telefoane

Motivul pentru care Ahmed și Andra au fost descalificați de la „Casa iubirii”. S-a aflat ce aveau concurenții în telefoane
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Ahmed și Andra. Sursa foto Social media
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Ahmed și Andra s-au jucat cu focul la „Casa Iubirii” și, până la urmă, s-au ars! Cei doi au încercat să facă lucrurile pe ascuns, numai că telefoanele le-au dat planurile peste cap. Când au ieșit la iveală detaliile din agendele lor, aceștia au fost descalificați.

Cei doi au ajuns în situația asta după ce s-a aflat că au ținut legătura și în afara competiției. Nu doar că au vorbit, dar s-ar fi întâlnit și pe ascuns, departe de camere. Iar partea cea mai savuroasă? Nici telefoanele nu i-au ajutat prea mult să țină secretul.

De ce au fost descalificați Ahmeed și Andra de la „Casa iubirii”

În zilele de dinaintea verdictului, Ahmed și Andra au recunoscut că au comunicat în afara emisiunii. Apoi au apărut și detaliile din telefoanele lor. Ahmed avea numărul Andrei trecut în agendă drept „inginer casă”. Andra, ca să fie treaba și mai interesantă, îl avea pe Ahmed salvat sub numele „Ioana”.

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Problema nu a fost doar că au schimbat vorbe în afara competiției. Potrivit informațiilor prezentate în emisiune, cei doi s-ar fi și întâlnit pe ascuns. Iar de aici situația a devenit prea mare pentru a mai putea fi trecută cu vederea!

Andreea Mantea a discutat direct cu cei doi și le-a transmis că partea bună este că acele întâlniri nu au dus la lucruri și mai grave. Dar apoi le-a pus pe masă partea care i-a usturat cel mai tare: lipsa de sinceritate.

Andreea Mantea, reproșuri la adresa lui Ahmed

Ahmed și Andra

Ahmed și Andra. Sursa foto Social media

Prezentatoarea le-a reproșat că au mințit în repetate rânduri și a lăsat să se înțeleagă că au existat mai multe episoade despre care nu a vrut să intre în detalii.

„Mă bucur că nu s-a întâmplat ceva rău la date-urile voastre pe ascuns. Mă bucur că sunteți bine amândoi, mă bucur că nu s-a ajuns la lucruri mai grave, că e totul bine. Dar îmi pare rău că v-ați mințit pe voi. Știu că ne-ați mințit de mai multe ori, dar nu o să intru în detalii. Andra, Ahmed sunteți descalificați, puteți părăsi “Casa iubirii”, a anunțat Andreea Mantea.

Gata! S-a terminat povestea pentru amândoi. După vestea care le-a tăiat practic orice șansă de a mai continua în competiție, Ahmed a avut o singură reacție.

„Mulțumim și îmi pare rău, doamna Andreea”, a spus el.

Și cam asta a fost. Ahmed și Andra au fost descalificați de la „Casa Iubirii” și au pierdut șansa de a ajunge în finală și de a pune mâna pe marele premiu.

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