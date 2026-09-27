Daniela Iliescu, nevoită să își vândă afacerea de suflet. De ce renunță soția lui Culiță Sterp la ea, deși face profit

Daniela Iliescu. Sursa foto Colaj CANCAN
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Daniela Iliescu, soția lui Culiță Sterp, a tras obloanele peste businessul în care a băgat ani de muncă, nervi, bani și timp. Ea a recunoscut că nu mai putea să le ducă pe toate în cârcă și că este nevoită să facă mai multe schimbări.

Daniela a povestit că businessul îi ocupa enorm de mult timp și că, deși a încercat să mai lase din responsabilități și pe alți oameni, tot ea ajungea să se ocupe de cele mai multe lucruri.

Daniela Iliescu, nevoită să își vândă afacerea de suflet

Soția lui Culiță Sterp a spus că această afacare i-a făcut, în cele din urmă, „mai mult rău decât bine” și că nu mai putea continua așa.

„Adevărul este că nu mai m-am ocupat de mult timp, de când eram însărcinată, și asta a fost unul dintre eforturile pe care le-am făcut ca să fiu mult mai prezentă în viața de familie, pentru că și Mysari, și partea de online îmi luau foarte mult din energie, îmi luau foarte mult din timp.

Pentru că la Mysari era mult mai complicat decât ceea ce fac în online, deoarece aveam oameni care depindeau de mine și eu, la rândul meu, depindeam de oameni. Nu am avut niciodată o echipă foarte mare, oameni care să facă fiecare ceva.

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Daniela și Culiță Sterp

Daniela și Culiță Sterp. Sursa foto Social Media

Am încercat, la un moment dat, să găsesc un manager. Am găsit, am reinvestit în firmă, doar că, personal, pot să zic că mi-a făcut mai mult rău decât bine”, a spus ea.

Și asta nu a fost singura problemă. Daniela a spus că ajunsese să facă totul singură și să nu mai aibă deloc timp pentru ea și pentru familie. Aceasta căuta materiale, se gândea la campanii, mergea la București și, chiar dacă avea colaboratori, tot intervenția ei era necesară.

„Am avut o asistentă și încă o fată care trimitea coletele, dar eu investeam foarte mult timp și stres în business-ul ăsta. Așa că, la un moment dat, cumva din scurt, în momentul în care am rămas însărcinată cu Miray am început să văd lucrurile altfel. Și, când ne pregăteam de venirea ei, mi-am dat seama că nu o să pot face față cu toate, pentru că eu mă ocupam de absolut tot ce însemna partea de creație, de partea de comenzi, de partea de materiale. Mergeam deseori la București ca să văd, să găsesc materiale, mă gândeam la concept, mă gândeam la campanii. Chiar dacă aveam firme de marketing cu care colaboram, tot aportul meu era necesar”, a povestit soția lui Culiță Sterp pe Instagram.

De ce a renunțat Daniela Iliescu la afacere

La un moment dat, însă, a zis stop. Daniela a spus că afacerea mergea bine și că oamenii încă întrebau de brand, dar nu mai vrea să fie omul care aleargă după absolut tot. Ideea ei este să lase partea grea altcuiva și să rămână, eventual, în zona în care se pricepe și îi place: imagine, creație și promovare.

„Pentru că, într-adevăr, vindeam foarte bine sub imaginea mea și sub promovarea mea și, într-un final, m-am gândit să îl pun pe pauză, iar ulterior m-am gândit să vând brandul, pentru că este un brand care încă se cere. Este un brand de care lumea mă întreabă în continuare și mi-ar plăcea să ajungă la cineva care iubește să facă asta și are mai mult timp.

Mi-ar plăcea să ajungă la o firmă sau la o persoană care are suficient timp ca să dezvolte acest business, pentru că are multe avantaje față de un business la început și asta pentru că are deja o imagine, avem pagini cu mulți urmăritori. Aș vrea să rămân și eu pe partea de susținere a imaginii brandului și, inclusiv, aș vrea să lucrez în continuare cu persoana care o va cumpăra”, a spus Daniela Iliescu.

Daniela a spus că a întors problema pe toate părțile și a căutat variante prin care să nu renunțe complet la afacere. Soția lui Culiță Sterp a mai explicat că a încercat să găsească omul care să preia businessul și să-i permită să rămână doar în zona de imagine, dar fără rezultat.

„Din fericire, câștig foarte bine din ceea ce fac acum și, cum vă spuneam, îmi aducea un stres în plus pentru că eu, cel puțin, nu am găsit persoana potrivită care să preia businessul cu totul și să găsesc un manager care să mă împlinească din toate punctele de vedere, așa că… Probabil, în curând, voi gândi felul în care o să vreau să rămân implicată și modalitatea prin care o să vreau să vând”, a mai spus Daniela.

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