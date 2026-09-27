Gestul ilar făcut de Puya la ultimul concert, după ce a fost surprins în timp ce făcea slalom în trafic cu bicicleta

Puya a ajuns în centrul atenției în ultimele zile, după ce a fost surprins într-o situație mai puțin obișnuită în traficul din București. Artistul a apărut într-o filmare realizată de camera de bord a unei dube, în timp ce se deplasa cu bicicleta pe un bulevard din Sectorul 3.

Imaginile au devenit rapid virale pe rețelele de socializare, iar momentul a stârnit numeroase reacții în mediul online. În înregistrare se poate observa cum Puya ajunge pe banda de circulație pe care se deplasa duba. În același timp, șoferul frânează brusc pentru a evita un posibil accident.

Filmarea cu Puya a stârnit reacții în mediul online

După ce imaginile au început să circule pe TikTok, internauții au avut reacții diferite. Unii s-au arătat îngrijorați de situația surprinsă în trafic și au remarcat cât de aproape a fost artistul de un posibil incident. Alții au privit momentul cu umor și au transformat rapid întâmplarea într-un subiect de glume.

Printre comentariile lăsate de utilizatori s-au numărat replici precum „Era să rămânem fără Puya”, dar și observații referitoare la regulile de circulație și la comportamentul bicicliștilor în trafic.

Alți internauți au preferat să facă haz de necaz și au ironizat situația prin comentarii precum „Puya, undeva între mașini”. O altă persoană a remarcat că reacția șoferului ar fi putut fi diferită dacă artistul nu ar fi intervenit în acel moment.

„Sincer, dacă nu sărea Puya, nu prea aveai de gând să frânezi, pentru că mașinile erau oprite în coloană. Deci, tot răul spre bine”.

Internauții au făcut glume pe seama situației

Pe măsură ce filmarea a devenit tot mai cunoscută, au apărut și numeroase glume legate de faptul că Puya circula cu bicicleta prin București. Una dintre glumele care au prins în mediul online sugera chiar că faptul artistul ar putea ajunge cu bicicleta și la concertele sale.

Rapperul nu a ignorat însă valul de reacții și a demonstrat, încă o dată, că știe să transforme o situație virală într-un moment de divertisment. Artistul s-a prezentat cu bicicleta la unul dintre concertele sale și a urcat pe scenă alături de aceasta.

Puya a venit cu bicicleta pe scenă

În fața publicului, artistul a făcut referire la reacțiile apărute în mediul online și a explicat că nu este deranjat de faptul că oamenii au comentat modul în care circulă cu bicicleta.

„Pe Valea Oltului a fost mai greu, dar am reușit. (…) Lumea are o problemă cu felul în care merg eu cu bicicleta, dar hai să vă spun ceva. Deși unii sunt foarte răutăcioși pe internet, mie îmi pasă de părerea oamenilor atunci când vorbesc cu ei față în față”, a spus Puya.

Artistul a continuat momentul făcând legătura între situația devenită virală și una dintre piesele sale. Potrivit acestuia, melodia care urma să fie interpretată primise unul dintre cele mai negative comentarii de pe internet. De altfel, reacția respectivă îl făcuse să se gândească inclusiv la posibilitatea de a renunța la aceasta.

„Următoarea piesă pe care urmează să o cânt a primit unul dintre cele mai urâte comentarii de pe internet. Aproape că am vrut să o șterg, dar până la urmă am zis: «Ce-ar fi să urc pe scenă și să o cânt?». Pentru că părerea omului care este în fața ta contează cel mai mult”, a transmis artistul.

Prin această reacție, Puya a transformat episodul care a circulat intens pe rețelele sociale într-un moment de pe scenă, răspunzând astfel, în stilul său, glumelor apărute după filmarea din trafic.

CITEȘTE ȘI: Puya, prima reacție după ce a fost surprins în timp ce făcea slalom printre mașini cu bicicleta: ”Mi se pare aiurea că deranjez”

Nepotul lui Puya a căzut de la etajul 2, în timp ce se afla cu mama lui în locuință. Băiatul de 6 ani a fost operat de urgență