Incendiu într-un cămin studențesc din Cluj-Napoca. Pompierii au intervenit cu 5 autospeciale de stingere, 2 autoscări și echipaje medicale

Panică în timpul nopții într-unul dintre căminele studențești din Complexul B.P. Hașdeu, din Cluj-Napoca. Un incendiu a izbucnit în noaptea de 26 spre 27 septembrie, într-o cameră situată la ultimul nivel al căminului XVII.

Focul s-a manifestat cu intensitate în încăpere, unde au fost afectate toate bunurile aflate în interior. La scurt timp, echipele de intervenție au fost solicitate pentru a limita efectele incendiului și pentru a verifica situația din imobil.

Flăcările puteau să se extindă rapid și la încăperile din vecinătate, astfel că intervenția pompierilor a fost una promptă. Mai multe echipaje au ajuns la fața locului pentru lichidarea incendiului și pentru a se asigura că în clădire nu mai există persoane în pericol. Până la sosirea salvatorilor, majoritatea studenților prezenți în cămin se evacuaseră deja pe cont propriu.

200 de studenți erau cazați în cămin

În clădirea de opt niveluri, administrată de Universitatea „Babeș-Bolyai”, se aflau în jur de 200 de studenți în momentul izbucnirii incendiului. Situația a necesitat o intervenție amplă din partea pompierilor, care au mobilizat cinci autospeciale pentru stingerea focului, două autoscări, un echipaj SMURD de terapie intensivă mobilă și trei echipaje ale Serviciului de Ambulanță Județean.

Studenții au început să iasă din cămin înainte ca forțele de intervenție să ajungă la fața locului. Cei mai mulți au reușit să se evacueze singuri, în condiții de siguranță.

„Cea mai mare parte, din totalul celor aproximativ 200 de studenți cazați în cămin, s-au autoevacuat până la sosirea echipajelor de pompieri”, a transmis ISU Cluj.

După ce au ajuns la imobil, salvatorii au pătruns în clădire pentru a stinge incendiul, dar și pentru a controla fiecare încăpere. Verificările au fost necesare pentru ca pompierii să se asigure că niciun student nu a rămas blocat în interior și că nu există persoane care să aibă nevoie de ajutor.

Trei studenți au avut nevoie de administrarea de oxigen

Deși cei mai mulți studenți reușiseră să iasă din cămin înainte de sosirea pompierilor, verificarea clădirii a scos la iveală că mai multe persoane rămăseseră în camere. Salvatorii au identificat 13 studenți pe care i-au scos din imobil și i-au predat echipajelor medicale pentru un control.

Trei dintre cei evacuați au avut nevoie de oxigen în urma expunerii la fum, însă starea lor a fost stabilă. Astfel că, nu a fost necesară internarea sau transportul la spital.

„Astfel, au mai fost găsiți în camere și evacuați un număr de 13 studenți, care au fost consultați ulterior de către echipajele SMURD și SAJ. Trei dintre aceștia au necesitat administrarea de oxigen, însă pentru nici unul nu s-a impus transportul la spital”, a mai precizat ISU Cluj.

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