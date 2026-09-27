Frații Sterp, la un pas de tragedie după vacanța la mare. Iancu Sterp, dezvăluiri cutremurătoare: ”Era să murim!”

Iancu Sterp a rememorat unul dintre cele mai cumplite momente din copilăria sa. Artistul a povestit cum o vacanță la mare, care trebuia să rămână o amintire frumoasă pentru el și frații săi, s-a transformat într-un coșmar după ce mașina în care se aflau s-a răsturnat. Toți cei aflați în autoturism au ajuns la spital, iar una dintre surorile sale a suferit o fractură la nivelul bazinului.

Iancu Sterp a vorbit recent despre un episod dramatic din trecutul familiei sale, în cadrul unui podcast realizat de Mădălina Mariș. Artistul a rememorat accidentul rutier în care a fost implicat alături de frații săi, în perioada în care aceștia erau copii și se întorceau acasă după prima lor vacanță la mare.

Ce a trăit Iancu Sterp în vacanța la mare

Pentru frații Sterp, excursia fusese una specială. Era prima dată când ajungeau împreună la mare, iar experiența le-a rămas în memorie datorită zilelor petrecute pe litoral și a momentelor de distracție. Nimeni nu avea să anticipeze însă că drumul de întoarcere avea să se transforme într-o experiență care le putea schimba definitiv viața.

Potrivit relatării lui Iancu Sterp, familia a pornit spre casă după aproximativ o săptămână petrecută la mare. Înainte de plecare, Culiță Sterp fusese la discotecă alături de sora lor, Ileana, și ajunsese înapoi abia în dimineața zilei în care urmau să pornească spre casă. Pentru că era singurul dintre cei aflați în mașină care avea permis de conducere, el a preluat volanul.

Drumul a continuat pentru aproximativ 100 de kilometri, însă oboseala și-a spus cuvântul. Culiță a decis să oprească și să nu mai conducă, considerând că nu mai era în stare să continue în siguranță. La volan a ajuns un alt bărbat care se afla în mașină.

Între timp, copiii dormeau în partea din spate a vehiculului. Mașina era, de fapt, o dubă destinată transportului de marfă, iar în spate fusese improvizat un spațiu în care aceștia se puteau odihni. Iancu, Geta, Ileana și o altă fată se aflau în spate și dormeau atunci când s-a produs tragedia.

Accidentul a avut loc în timpul nopții, în jurul orei două. Șoferul ar fi fost extrem de obosit, iar persoana aflată lângă el a adormit la rândul său. Într-o curbă, vehiculul a părăsit partea carosabilă, a ajuns într-un șanț și s-a răsturnat. Mașina s-a oprit cu roțile în sus, după ce s-a izbit violent de un stâlp.

“Era să murim atunci. După ce am plecat la mare, prima dată când am văzut marea, nu îmi venea să cred. Pentru mine a fost vis. Am stat o săptămână acolo, ne-am distrat. Prima dată când am fost noi la mare. Culiță a fost la discotecă seara cu Ileana. Au venit dimineața târziu, iar ziua trebuia să plecăm spre casă. A mers Culiță vreo 100 de km, el conducea, el avea permis. A tras pe dreapta după vreo 100 de km, „mi-e somn, nu mai pot.” Eu cu Ileana, Geta și cealaltă fată dormeam în spate pe o saltea. Era dubă de marfă. Se făcuse noaptea, pe la 2. Culiță era la volan cu băiatul acesta, a adormit și el pe umărul lui Culiță. Într-o curbă și el a adormit. S-a băgat duba aia într-un șanț, s-a întors cu roțile în sus și s-a izbit de un stâlp. Stătea cu roțile în sus. Eu atât îmi aduc aminte, parcă era un coșmar. Geta, sora mea, zbiera: “N-am aer.” Erau păturile peste ea, pe față. Noi nu ne-am trezit la accident. Eu m-am trezit la câteva secunde după ce s-a izbit duba, nu chiar atunci. Erau și niște roți de rezervă în spate. Alea au dat în sora mea, Ileana, în bazin. I s-a fisurat bazinul. S-au dus la 2 noaptea: “haideți că au avut copiii accident.” (n.r. la mama Geta) A tras repede ceva pe ea, suna, nu răspundea nimeni. Ea a luat-o pe jos către oraș. Se ruga la Dumnezeu: “Doamne, măcar unul să-mi fi lăsat în viață.” Toți am fost în viață când am ajuns la spital.”, a transmis Iancu Sterp.

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