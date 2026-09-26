Pescobar își caută șofer, după ce a rămas fără permis! Salariul uriaș pe care îl oferă

Paul Nicolau, cunoscut publicului drept Pescobar, a ajuns în situația de a rămâne fără permisul de conducere, după ce a fost sancționat de polițiști pentru conducere agresivă. În urma incidentului, omul de afaceri a anunțat că este în căutarea unei persoane care să îi asigure transportul, iar suma pe care este dispus să o ofere pentru acest serviciu este una considerabilă.

Potrivit informațiilor prezentate chiar de Pescobar pe rețelele de socializare, acesta ar fi dispus să plătească până la 3.000 de euro pe lună pentru un șofer personal. Afaceristul a făcut anunțul într-un videoclip publicat pe TikTok, în contextul în care nu mai poate conduce în perioada în care se află sub efectele sancțiunii primite.

În stilul său obișnuit, Pescobar a tratat situația și cu o doză de umor. Acesta a făcut referire la faptul că jumătate din suma destinată salariului ar putea fi pusă, în glumă, pe seama agentului de poliție care i-ar fi suspendat dreptul de a conduce.

Pescobar a rămas fără permis în București

Incidentul care a dus la sancționarea omului de afaceri ar fi avut loc în zona Tineretului din București. Pescobar a fost oprit de un echipaj de poliție, iar agentul ar fi considerat că acesta a avut un comportament agresiv la volan.

Potrivit relatării făcute ulterior de afacerist, situația ar fi pornit după efectuarea unui viraj la stânga într-o intersecție. În urma controlului, polițistul ar fi apreciat că manevra efectuată de Pescobar se încadrează în categoria conducerii agresive și ar fi dispus sancționarea acestuia.

Pentru că nu mai poate conduce, Pescobar a anunțat că are nevoie de un șofer personal. Oferta financiară prezentată de acesta se ridică la 3.000 de euro pe lună, sumă care ar urma să fie plătită persoanei care îl va transporta.

Anunțul vine în contextul în care programul afaceristului presupune deplasări frecvente, având în vedere activitatea sa din zona restaurantelor și numeroasele proiecte pe care le desfășoară.

„Caut șofer, salariu 3.000 de euro. Salariu va fi susținut de mine și jumate de domnu’ agent polițist care a pricinuit să ajung în această situație de a nu mai avea permis. Deci 1.500 ți-i dă agentul, care a făcut abuz, și 1.500 ți-i dau eu. 3.000 șofer, hai să vă văd”, a spus Pescobar.

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