Restaurantul lui Pescobar din Mamaia a fost închis. Paul Nicolau s-a reprofilat

Pescobar a închis restaurantul pe care îl avea în Mamaia, însă a anunțat deja următoarea mutare în industria HoReCa. Celebrul antreprenor renunță la proiectul din Mamaia și își îndreaptă atenția către Vama Veche, acolo unde pregătește un nou concept inspirat chiar de atmosfera locului.

Antreprenorul Paul Nicolau a făcut anunțul în mediul online și le-a transmis urmăritorilor că povestea din Mamaia s-a încheiat, dar o nouă etapă este deja pregătită. Mai exact, omul de afaceri anunță că va continua proiectul în Vama Veche, la Amphora. Locația urmează să fie transformată și cosmetizată pentru a pune în valoare spiritul specific stațiunii.

„Dragilor, am închis o poveste la Mamaia, țin să vă anunț, și uite că în câteva zile, practic, continuă povestea, povestea se numește „Amphora”, cei din Vama Veche o știți, nu mai trebuie nimic povestit despre e, povestim despre faptul că eu voi veni aici cu un concept în față, cu plită pescărească exact ca la Vama Veche, din tablă groasă de vapori, cu pește pescuit de noi, dar asta este o altă surpriză pe care v-am pregătit-o. Această frumoasă locație va fi cosmetizată și va fi scos foarte mult în relief spiritul de Vama Veche, adică pește pe plită, dar bineînțeles și cu caracatiță și fructele mele de mare, că merg perfect pe aceeași plită. Love Vama Veche, pa, pa Mamaia!”, a transmis Pescobar în mediul online.

Închiderea restaurantului din Mamaia vine după o perioadă în care locația a trecut prin mai multe schimbări. Restaurantul lui Pescobar a funcționat în zona Summerland, însă proiectul nu a avut o evoluție de lungă durată. În ultima perioadă, inclusiv terasa exterioară a dispărut, după ce contractul pentru ocuparea domeniului public nu ar mai fi fost prelungit.

Pescobar anunțase în urmă cu aproximativ doi ani că își dorește să intre în forță pe piața din Mamaia, după ce căuta o locație de mari dimensiuni, capabilă să găzduiască sute de clienți. Proiectul de la malul mării a fost însă închis. Totuși, antreprenorul pare să fi găsit deja o alternativă pentru sezonul următor.

Plită pescărească, specifică stațiunii de la malul mării

De această dată, direcția aleasă este Vama Veche, un loc care se potrivește mai bine cu imaginea pe care Pescobar vrea să o construiască în jurul noului restaurant. Amphora este una dintre locațiile cunoscute din stațiune. Antreprenorul spune că intenționează să îi schimbe aspectul și să pună accent pe atmosfera specifică Vămii.

Elementul central al noului concept va fi plita pescărească. Pescobar spune că își dorește o plită realizată din tablă groasă, după modelul celor folosite în Vama Veche, pe care să fie pregătit pește pescuit de propria echipă. Pe lângă pește, meniul ar urma să includă caracatiță și mai multe preparate pe bază de fructe de mare.

„Spiritul de Vama Veche” este, de altfel, sintagma pe care Pescobar o pune în centrul noului proiect. Antreprenorul promite o locație mai relaxată, cu preparate pescărești și o atmosferă care să amintească de specificul stațiunii.

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