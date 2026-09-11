Cristina Petre, primele declarații după ce a ajuns la ATI: ”Au fost cele mai grele zile”

Cristina Petre a trecut recent printr-o perioadă delicată, după ce a ajuns pe masa de operație. Fosta concurentă de la „Insula Iubirii” a avut nevoie de îngrijiri medicale după intervenție și a fost internată pentru o perioadă la Terapie Intensivă.

Fosta soție a lui Andrei Rotaru nu a oferit detalii despre intervenția chirurgicală și nici despre motivul pentru care a avut nevoie de operație. Cert este că recuperarea nu a fost una lipsită de probleme, iar situația medicală a necesitat supraveghere atentă.

Cristina Petre, primele dezvăluiri după ce a ajuns la ATI

Cristina Petre a revenit însă în mediul online, semn că perioada dificilă a fost depășită. În prezent, bruneta se simte bine și își continuă recuperarea după zilele petrecute în spital.

Cristina Petre a povestit pe Instagram prin ce a trecut în ultimele zile, după ce a fost internată și a ajuns inclusiv pe secția de Terapie Intensivă. Fosta concurentă de la „Insula Iubirii” a descris perioada ca fiind una extrem de dificilă, marcată de mai multe complicații și de o recuperare complicată după intervenția chirurgicală.

În prezent, starea sa este mai bună, iar Cristina a revenit pe rezervă și nu mai are nevoie de suportul medical pe care l-a avut în primele zile. Momentul în care și-a văzut pentru prima dată plaga operatorie a fost însă unul puternic din punct de vedere emoțional, motiv pentru care a avut nevoie și de sprijin de specialitate pentru a depăși acel moment.

„Sunt internată de duminică, de pe data de 6. Luni și marți au fost cele mai grele zile pentru mine. Am stat pe secția de Terapie Intensivă, după care am revenit pe rezervă, cu diverse drene care mi-au ieșit din stomăcel, catetere în gât, am avut sondă și în nas. În fine, nu are rost să dezvolt. Perioade dificile le-aș numi. Ei, astăzi, totuși, vă pot spune că sunt într-un punct bun. După cum prea bine vedeți, nu mai sunt intubată și cablată peste tot, am doar această perfuzie cu care am început să mă înțeleg excelent. Și, cu toate astea, am cedat… Am cedat nervos. Am cedat nervos deoarece a fost ziua în care mi-am văzut pentru prima dată plaga operatorie. Nu eram pregătită pentru asta. A fost nevoie de un medic-psihiatru să vină să vorbească și să mă ajute să depășesc momentul. Vă spun cu toată sinceritatea că sănătatea e primordială și, în momentul în care medicii mi-au salvat viața, am spus că nu mă interesează niciun fel de semn și niciun fel de nimic. Dar când m-am văzut astăzi, nu m-am regăsit în propriul meu corp, dacă îl pot numi așa. Poate pentru că eram și inflamată, am avut o noapte foarte grea, seară, mai multe complicații. Tocmai de aceea s-a prelungit șederea mea aici, la spital. Nu o să aleg să vorbesc despre aceste lucruri. Și am crezut că lumea mea se dărâmă. A fost un medic specialist care a încercat să mă îndrume, să mă scoată din sfera respectivă.”, a transmis Cristina Petre.

Cristina Petre a devenit cunoscută după participarea la „Insula Iubirii”, unde a mers alături de Andrei Rotaru. Povestea celor doi a ajuns ulterior la final, iar fiecare și-a continuat separat drumul. În prezent, Cristina traversează o altă etapă a vieții sale, concentrându-se pe revenirea după problemele medicale.

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