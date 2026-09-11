Motivul pentru care Tzancă Uraganu a refuzat să ia bani din dedicații la priveghiul lui Costeluș de la Clejani

Motivul pentru care Tzancă Uraganu a refuzat să ia bani din dedicații la priveghiul lui Costeluș de la Clejani
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Tzancă Uraganu a fost prezent le priveghiul lui Costeluș de la Clejani
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Numeroase persoane au venit la priveghiul lui Costeluș de la Clejani, care s-a stins din viață la doar 44 de ani, după ce a făcut septicemie în urma unei operații la picior. Printre cei care au vrut să-i aducă un ultim omagiu s-a numărat și Tzancă Uraganu, care a fost prezent și a cântat în memoria prietenului său.

Costeluș de la Clejani a murit pe 5 septembrie, în urma unor complicații medicale grave. Artistul suferea de o infecție la picior, care a evoluat rapid și a dus la apariția septicemiei. Familia spera ca trupul neînsuflețit al lui Costeluș să ajungă cât mai repede acasă, mai ales că apropiații se pregătiseră pentru priveghi. Planurile au fost însă schimbate din cauza procedurilor medico-legale, după ce procurorii au decis să participe la autopsie.

Tzancă Uraganu nu a luat bani dn dedicații

În aceste condiții, funeraliile au fost decalate, iar priveghiul a fost prelungit. Mai mulți artiști cunoscuți din lumea manelelor au venit să-i fie alături familiei în aceste momente grele. Tzancă Uraganu, Costel Biju și Miraj Tsunami au cântat în memoria celui care le-a fost apropiat.

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Tzancă a ținut să precizeze că nu dorește să primească bani pentru dedicațiile făcute în timpul priveghiului, considerând că gestul său este unul firesc pentru un prieten.

“Nu pot să iau bani. Costeluș era familia voastră. Dedicații dați câte vreți, dar nu iau bani”, a spus Tzancă Uraganu la prirveghiul lui Costeluș de la Clejani.

Sursa foto: Social media

Deși momentul a fost apreciat de unii dintre cei prezenți, artistul a fost criticat online după ce, cu câteva zile înainte, încercase să strângă donații pentru familia lui Costeluș. Cătălin Craiu, cunoscut drept Neveu, a reacționat pe TikTok și a susținut că Tzancă ar fi putut contribui personal, fără să apeleze la urmăritori.

”Cum poți tu, ca Tzancă Uraganu, care ești legenda României, ai milioane de euro și sute de mii de mașini, să ceri bani urmăritorilor pentru moartea lui Costeluș? În primul rând, tu ești gigant! Ești numărul 1, poți să faci tu asta direct. Dacă puneam eu sau dacă punea unul mic, dar e ca și cum Elon Musk ar cere să strângem fonduri pentru un caz caritabil. Se vede urât, mai ales când esti gigant”, a declarat Cătălin Craiu pe TikTok.

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