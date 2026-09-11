Scandal monstruos la Insula iubirii 2026. Ispita Andrușca a sărit la bătaie. Cine a fost victima

Scandal monstruos la Insula iubirii 2026. Ispita Andrușca a sărit la bătaie. Cine a fost victima
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Ispita Andrușca/ sursă foto: Antena 1
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Sezonul cu numărul 10 de la Insula iubirii este dovada clară că testul suprem al fidelității nu este doar despre cuplurile care merg în Thailanda pentru a-și testa limitele și relațiile. Ispitele sunt și ele oameni, iar în unele cazuri, cei care au rolul de ispită cad în propriile plase.

Așa s-a întâmplat și în cazul Andrușcăi, care a plecat în Thailanda cu gândul de a destrăma cupluri și a ajuns, în final, să se îndrăgostească de un concurent. Potrivit informațiilor CANCAN.RO, Ionuț Mocăniță – care a venit în emisiune cu iubita sa, Claudia Ion, s-a apropiat periculos de mult de Andrușca. Mai mult, povestea lor de dragoste interzisă a continuat chiar și după stingerea camerelor de filmat și întoarcerea în țară.

Claudia Ion și Ionuț Mocăniță au fost despărțiți/ sursa foto: captură Antena 1

Claudia Ion și Ionuț Mocăniță au venit despărțiți la emisiune/ sursa foto: captură Antena 1

S-a lăsat cu păruială la întoarcerea din Thailanda

Cei doi au plecat împreună de la ultimul bonfire, însă la întoarcerea de la Insula iubirii, tensiunile nu au rămas în Thailanda, ci au fost aduse direct în România, transformându-se într-un scandal care s-a lăsat cu o păruială între ispitele feminine. Andrușca ar fi apelat la tactici de intimidare și i-ar fi aplicat o „lecție” colegei sale, ispita Larisei Spătaru, însă motivul din spatele gestului său agresiv pare să fie unul mult mai sensibil și personal decât clasicele neînțelegeri din emisiune, notează @viperele vesele.

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Ispita Larisa Spătaru/ sursă foto: Antena 1

Și asta nu e tot! Andrușca și Ionuț formează în prezent un cuplu. Mai mult, au fost surprinși dându-se de gol în mediul online, iar aceștia locuiesc chiar împreună. Ispita Andrușca și Ionuț Mocăniță au ajuns inclusiv la nunta lui Cristi Pungă și Francesca Sarao, semn că povestea lor a depășit demult granițele unui simple aventuri începute în reality-show-ul de pe Antena 1.

Nici Claudia, iubita lui Mocăniță, nu s-a ferit să își dea frâu liber sentimentelor în Thailanda. În timpul filmărilor, ea s-a apropiat de pilotul Eduard Vlădescu, apropiere care a depășit rapid limita unei simple conversații. Dar povestea nu s-a terminat odată cu părăsirea insulei. Claudia și Eduard au continuat și după revenirea în România, iar legătura dintre cei doi ar fi durat câteva luni – vezi AICI detalii despre relația lor.

Iubita lui Mocăniță a cedat în baie cu ispita-pilot! Culisele celei mai încurcate povești din Thailanda

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