EX-ispita de la Insula Iubirii, prinsă între doi „burlaci”! Nicoleta Balint a plâns, s-a îndrăgostit și a fost dezamăgită în show-ul de la Pro TV

Mai sunt câteva zile și va începe emisiunea „Burlacii: Foc în Paradis” care pare să fie una dintre cele mai spectaculoase reality-showuri unde sentimentele concurenților vor fi puse pe masă fără rețineri, fără perdea. Filmat în decorul spectaculos al Turciei, show-ul îi pune pe concurenți față în față cu tentația, dar și cu propriile sentimente. Și, dacă unii intră în „paradis” convinși că își vor găsi jumătatea, lucrurile se pot complica atunci când apar rivali la orizont. Una dintre concurente este Nicoleta Balint, care în cadrul showului s-a apropiat de Bogdan Mocanu, dar și de Robert Stancu. CANCAN.RO a stat de vorbă cu fosta ispită de la Insula Iubirii și a aflat ce a fost cel mai greu pentru ea în cadrul showului, cine i-a furat inima, dar și ce sfat a primit de la moderatoarea emisiunii: Adelina Pestrițu.

Nicoleta Balint, fostă ispită de la Insula Iubirii a trecut de la statutul de persoană care trebuie să cucerească, la cea în care vrea să fie cucerită. Blondina spune că a acceptat să participe la reality-show-ul Burlacii: Foc în paradis fără așteptări și fără să pună presiune pe ea, dar cu un scop clar: Să descopere un om alături de care să creeze o conexiune reală. După ce v-am dezvăluit detalii din culise despre parcusul ei în emisiune și cum a jucat-o la două capete (vezi aici), Nicoleta a făcut și alte dezvăluiri exclusive.

Fosta ispită de la Insula Iubirii a făcut ravagii și la show-ul Pro TV: „Asta am vrut să bifez”

CANCAN.RO: Nicoleta, participi într-un nou show tv, spune-mi dacă ai emoții?

Nicoleta Balint: Eu sunt foarte emoționată, chiar dacă am avut experiențe anterioare la diferite emisiuni, cred că acesta este motivul pentru care vin la emisiuni pentru că vreau să simt ce îmi oferă fiecare experiență și abia aștept să vedeți despre ce este vorba.

CANCAN.RO: Ce ți-a oferit această experiență? Cum ai intrat în show și cum ai ieșit?

Nicoleta Balint: Am intrat așa cum sunt, o fată reținută, calculată, dar în această emisiune mi-am dat seama că trebuie să mă adaptez în fiecare zi. Se întâmplă niște lucruri cu care nu te întâlnești în viața de zi cu zi. A trebuit să mă adaptez și să mă descurc singură în anumite momente.

CANCAN.RO: Cum ai descrie emisiunea aceasta față de Insula Iubirii, față de Casa Iubirii?

Nicoleta Balint: Această emisiune a fost real o provocare pentru mine din toate punctele de vedere și simt că în emisiunea asta am dat tot din mine, am fost 100% implicată și asta mă bucură pentru că asta am vrut să bifez. Pe parcursul emisiunii nu am simțit neapărat că aceasta este experiența de care am nevoie. A fost foarte greu în anumite momente, am și plâns mult, așa ca să vă dau un spoiler.

CANCAN.RO: Am înțeles că s-au făcut ceva alianțe acolo?

Nicoleta Balint: Cred că în fiecare emisiune se întâmplă asta. Când mai mulți oameni trăiesc în aceeași casă, au caractere diferite, ca să excelezi ai nevoie și de oamenii care să fie lângă tine.

A jucat Nicoleta la două capete?! „Am fost dezamăgită”

CANCAN.RO: Te-ai îndrăgostit? Așa îmi spune zâmbetul tău.

Nicoleta Balint: O să vedeți. Eu zâmbesc oricum, dar nici nu aș putea exact să spun ce s-a întâmplat acolo. Eu am intrat acolo cu ideea de a nu pune presiune pe mine, nu m-am dus acolo să-mi găsesc sufletul pereche. M-am dus acolo cu o singură dorință: Să găsesc o conexiune reală. O să vedeți dacă am găsit-o sau nu.

CANCAN.RO: Am înțeles că te-ai apropiat de Bogdan Mocanu?

Nicoleta Balint: Am văzut că s-a scris asta, dar o să vedeți ce s-a întâmplat. Au fost atât de multe lucruri încât fiecare zi a fost o reală surpriză pentru noi.

CANCAN.RO: Dar a fost vreun bărbat pe sufletul tău? Si cum ar trebui să fie bărbatul ideal?

Nicoleta Balint: Bărbatul ideal pentru mine în general este un bărbat hotărât, sincer, de la care să simt că pot să mă inspir și să mă susțină. Speram ca dintre oamenii care vin la emisiune să găsesc un om care rezonează cu cerințele mele, dar o să vedeți.

CANCAN.RO: Te-a dezamăgit cineva, nu-i așa?

Nicoleta Balint: Da, am fost și dezamăgită în anumite momente, am și plâns mult, dar poate dacă e să mă gândesc până la urma urmei, am zâmbit mai mult.

CANCAN.RO: Care e statutul tău în acest moment?

Nicoleta Balint: Statutul unei femei liniștite și împlinită în acest moment pentru că experiența asta m-a învățat să mă cunosc mai bine și să mă accept și să realizez că nu am nevoie de cineva neapărat, am nevoie de mine în primul rând și odată ce eu sunt împlinită pot să ofer asta la rândul meu.

CANCAN.RO: Deci domnii care se uită la emisiune pot încerca, îți pot da un mesaj?

Nicoleta Balint: Încercarea moarte n-are, dar vedem. De obicei nu prea răspund la mesaje, o să fie mai greu, eu sunt mai inabordabilă.

CANCAN.RO: De asta te duci în emisiuni, mă gândesc. Din moment ce nu răspunzi la mesaje, trebuie să fie o cale prin care să-ți găsești partenerul?

Nicoleta Balint: Da, mi se pare interesant că eu am participat la o emisiune care era legată de iubire. Am zis că după ce am trăit experiența respectivă, poate că în viața de zi cu zi nu mai am cum să mă îndrăgostesc și am nevoie să fiu expusă la televizor și să cunosc așa un om.

CANCAN.RO: Crezi că emisiunile la care ai participat, Casa Iubirii, Insula Iubirii, te-au făcut să nu te mai poți îndrăgosti în viața reală?

Nicoleta Balint: Este foarte greu, da, să fac asta în viața de zi cu zi. Nu îmi vine să mă întâlnesc cu oamenii, să mă văd cu ei, îmi consumă timp și energie. Însă în momentul în care ești pus într-o emisiune cu oameni, am încercat să mă adaptez, să țin pasul și să ies din zona de confort. Trebuie să discuți, să explorezi și să vezi dacă te potrivești cu cineva.

CANCAN.RO: Spune-mi dacă ai avut vreo conversație cu moderatoarea emisiunii, cu Adelina. Ți-a dat vreun sfat, este ceva anume care ți-a rămas în minte?

Nicoleta Balint: Adelina a fost foarte drăguță cu noi, de fiecare dată încerca în afara camerelor de filmat să ne sfătuiască, vedeam acea empatie pe care o are pentru că au fost situații când am vărsat lacrimi, și eu, și restul fetelor așa că aveam nevoie de cineva să vină cu o vorbă bună.

CANCAN.RO: Te măriți?

Nicoleta Balint: Dacă mă ajută Dumnezeu, nici la anul!

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