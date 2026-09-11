BANCUL ZILEI | Rozi suferă după ce a fost înșelată

Pentru că este vineri, CANCAN.RO ţi-a preăgtit un banc excelent, care cu siguranţă îţi va pune zâmbetul pe buze. Amuză-te alături de noi în rândurile de mai jos.
– Aşe de tristă eşti în ultimul timp tu Rozi! Care-i baiu?
-Mă înşală Gheo, tu! Și io sufăr și slăbesc și tăt slăbesc…
-Păi, de ce nu te desparți de el?
-Na, mai am încă 5 kile de dat jos, şi după aia!
Alte bancuri amuzante
La doctor
Un bărbat intră disperat în cabinetul medicului:
— Domnule doctor, am o problemă gravă. Cred că am început să uit totul!
Doctorul îl privește atent:
— De când se întâmplă asta?
Bărbatul se gândește câteva secunde:
— Ce să se întâmple?
— Faptul că uitați lucruri.
— Ce lucruri?
Doctorul oftează:
— Bine. Spuneți-mi măcar cum vă cheamă.
Bărbatul zâmbește:
— Păi, dacă știam asta, nu mai veneam la dumneavoastră!
Doctorul scrie ceva pe fișă și spune:
— Perfect. Am vești bune.
— M-am vindecat?
— Nu. Dar cel puțin acum știm că problema este serioasă.
La restaurant
Un tip intră într-un restaurant foarte elegant și se așază la masă. Vine chelnerul:
— Bună seara! Vă pot recomanda ceva special?
— Da. Ceva care să mă impresioneze.
— Avem homar, foie gras, vită maturată…
— Nu, nu. Vreau ceva care să mă impresioneze cu adevărat.
Chelnerul se gândește puțin:
— Atunci vă recomand supa zilei.
— Supă? Cum să mă impresioneze o supă?
— Este făcută după rețeta secretă a bucătarului.
— Bine, aduceți-o.
După câteva minute, chelnerul vine cu supa. Tipul gustă o lingură și imediat întreabă:
— Ce naiba e în supa asta?!
Chelnerul zâmbește:
— V-am spus că e rețetă secretă.
— Nu, serios! Are un gust incredibil!
— Mă bucur că vă place.
— Dar cum ați făcut-o?
Chelnerul se apropie și șoptește:
— Am pus în ea ingredientul secret.
— Care?
Chelnerul se uită în jur și spune:
— Bonul de la masa de ieri.
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