BANCUL ZILEI | Rozi suferă după ce a fost înșelată

Pentru că este vineri, CANCAN.RO ţi-a preăgtit un banc excelent, care cu siguranţă îţi va pune zâmbetul pe buze. Amuză-te alături de noi în rândurile de mai jos.

– Aşe de tristă eşti în ultimul timp tu Rozi! Care-i baiu?

-Mă înşală Gheo, tu! Și io sufăr și slăbesc și tăt slăbesc…

-Păi, de ce nu te desparți de el?

-Na, mai am încă 5 kile de dat jos, şi după aia!

Alte bancuri amuzante

La doctor

Un bărbat intră disperat în cabinetul medicului:

— Domnule doctor, am o problemă gravă. Cred că am început să uit totul!

Doctorul îl privește atent:

— De când se întâmplă asta?

Bărbatul se gândește câteva secunde:

— Ce să se întâmple?

— Faptul că uitați lucruri.

— Ce lucruri?

Doctorul oftează:

— Bine. Spuneți-mi măcar cum vă cheamă.

Bărbatul zâmbește:

— Păi, dacă știam asta, nu mai veneam la dumneavoastră!

Doctorul scrie ceva pe fișă și spune:

— Perfect. Am vești bune.

— M-am vindecat?

— Nu. Dar cel puțin acum știm că problema este serioasă.

La restaurant

Un tip intră într-un restaurant foarte elegant și se așază la masă. Vine chelnerul:

— Bună seara! Vă pot recomanda ceva special?

— Da. Ceva care să mă impresioneze.

— Avem homar, foie gras, vită maturată…

— Nu, nu. Vreau ceva care să mă impresioneze cu adevărat.

Chelnerul se gândește puțin:

— Atunci vă recomand supa zilei.

— Supă? Cum să mă impresioneze o supă?

— Este făcută după rețeta secretă a bucătarului.

— Bine, aduceți-o.

După câteva minute, chelnerul vine cu supa. Tipul gustă o lingură și imediat întreabă:

— Ce naiba e în supa asta?!

Chelnerul zâmbește:

— V-am spus că e rețetă secretă.

— Nu, serios! Are un gust incredibil!

— Mă bucur că vă place.

— Dar cum ați făcut-o?

Chelnerul se apropie și șoptește:

— Am pus în ea ingredientul secret.

— Care?

Chelnerul se uită în jur și spune:

— Bonul de la masa de ieri.

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